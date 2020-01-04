Бретонские устрицы оказались заражены гастроэнтеритом

Устрицы - одно из главных блюд во Франции на рождественском и новогоднем столе

Часть устричных хозяйства в Морбиане и заливе Мон-Сен-Мишель прекращает производство в результате заражения устриц вирусом гастроэнтерита. Об этом в субботу, 4 января, сообщают французские СМИ.

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Префектура департамента Иль-и-Вилен (Бретань) объявила, что из-за обнаружения норовирусной инфекции в заливе Мон-Сен-Мишель и в коммуне Ирель полностью запрещены «сбор, отгрузка и продажа устриц вплоть до дальнейшего распоряжения». Соответствующий указ был издан 3 января.

В Морбиане префектура также выпустила четыре аналогичных указа в период с 18 декабря до 2 января, запретив продажу устриц в семи регионах департамента. Запрет был издан после «групповых случаев заболевания людей» после употребления в пищу устриц. Региональный комитет по разведению моллюсков (CRC) Южной Бретани считает, что заболевание возникло в результате загрязнения прибрежных вод. От него пострадали 150 из 330 устричных хозяйств в Морбиане.

«Гастроэнтерит обнаружился как раз на Рождество, — говорит президент CRC Филипп Ле Галь. — Очистные сооружения не справляются с загрязнениями, и вирус попадает в морскую воду, тем более, что у нас прошли сильные дожди». Региональный комитет обратился к местным властям с просьбой тщательно расследовать причины появления вируса.

В петиции, запущенной 1 января, «Устричный альянс» Морбиана требует «существенной компенсации всем фермерам-производителям устриц», обвиняя государство и местные власти в «неспособности защитить побережье». Префект Морбиана Патрис Фор считает, что эпидемия гастроэнтерита связана с низкими температурами и проливными дождями, «вызвавшими подъем воды в очистных сооружениях и коллективных санитарных системах». Министерство сельского хозяйства объявило о готовности обсудить вопрос о компенсациях и мерах по быстрейшей нормализации ситуации.

К наиболее срочным мерам относится создание буферных зон, проверка всех очистных сооружений и складских помещений. Патрис Фор надеется, что кризис вскоре будет преодолен.