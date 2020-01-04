В Париже начнется судебный процесс «над призраками джихада»

В понедельник, 6 января, в Париже начнется процесс, который уже окрестили «судом над призраками джихада»: специальный суд присяжных Парижа должен вынести приговор 24 обвиняемым, хотя их, в большинстве своем, уже нет в живых.

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Судебные заседания начнутся 6 января, накануне пятой годовщины теракта в редакции Charlie Hebdo, и продлятся до 17 января. Это один из самых ожидаемых судебных процессов во Франции в наступившем году. Он позволит пролить свет на процесс возникновения «французского джихада».

Перед судом по обвинению в «организации преступной террористической группировки» предстанет пять человек. Остальные официально числятся в розыске, но, согласно показаниям семей и информации, собранной следователями, большинство из них уехали в Ирак или Сирию сразу до или после терактов 2015 года и погибли.

Среди «обвиняемых-призраков» есть братья Белусин, старший из которых, Мохаммед, считается автором клятвы верности «Исламскому государству», которую зачитал Амеди Кулибали во время атаки в супермаркете Hypercaher. Следователи обнаружили у Кулибали текст клятвы, написанный рукой Мохаммеда Белусина.

Как показало следствие, Мохаммед Белусин являлся наставником Амеди Кулибали. 2 января 2015 года, за несколько дней до первого теракта, ему удалось перебраться в Сирию через Испанию и Турцию вместе с братом Мехди и подругой Кулибали Айят Бумедьен. Братья Белусин и другие члены этой группы погибли в Сирии в 2015—2017 гг.

Еще один погибший обвиняемый, Квентин Рой, принадлежит к другой группе молодых людей из парижского пригорода Сен-Дени. Его родители принимают активное участие в деятельности Collectif Familles Unies («Коллектива объединенных семей»), который борется за возвращение во Францию детей французских джихадистов.

И Квентин Рой, и его друг Самба Камара стали террористами-смертниками и погибли, но перед судом предстанет сопроводивший их в сентябре 2014 года в аэропорт Ильес Бенадур. По данным следствия, Ильес Бенадур «сыграл центральную роль в организации и координации отъездов» молодых людей в Сирию. Сам Ильес Бенадур свою вину не признает, называет себя «нормальным мусульманином» и объясняет, что его друзья уехали, «чтобы помочь сирийскому народу в беде».

Этот судебный процесс станет первым в ряду подобных процессов 2020 года. С 4 мая по 10 июля 2020 в Париже будет заседать суд присяжных, который должен вынести приговор причастным к теракту в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

В этом процессе ключевой фигурой является обладатель двойного гражданства (Франции и Турции) Али Реза Пола, которого обвиняют в подготовке теракта, в частности, в поставках оружия. В отличие от январского «процесса призраков», на этом процессе перед судом лично предстанут десять человек из четырнадцати.