Тысячи человек вышли на демонстрацию против пенсионной реформы в Париже

В Париже в субботу, 4 января, прошла очередная акция протеста против пенсионной реформы. К акции, организованной профсоюзами, присоединились активисты движения «желтых жилетов». Демонстрации намечены в субботу также в Марселе и Страсбурге. Об этом сообщает газета Le Monde.

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Шествие во французской столице стартовало в 13 часов от Лионского вокзала в сторону Восточного вокзала. К акции присоединились профсоюзы «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), «Рабочая сила» (FO) и другие. Демонстранты потребовали от президента Макрона отказаться от пенсионной реформы.

После того, как префектура Парижа запретила в эти выходные движению «желтых жилетов» проводить демонстрации на Елисейских полях, возле Национального собрания, дворца правительства и собора Парижской Богоматери, многие активисты «желтых жилетов» присоединились к шествию профсоюзов.

В Марселе протестное шествие также было организовано по призыву местного межпрофсоюзного объединения. В Страсбурге в центр города в субботу пообещали выйти местные «желтые жилеты». О количестве участников демонстраций пока ничего не сообщается.

5 января начнется второй месяц забастовки против пенсионной реформы. Крупнейшие профсоюзы призвали своих сторонников присоединиться к забастовке и выйти на массовые акции протеста 9 и 11 января. Во вторник, 7 января, должны пройти очередные переговоры в правительстве, однако, Эмманюэль Макрон заявил в своем новогоднем обращении, что не откажется от реформы.