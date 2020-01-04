Что стало известно о нападении с ножом в Вильжюиф?

Вечером в субботу, 4 января, прокурор префектуры Кретей (департамент Валь-де-Марн) дал пресс-конференцию, в которой сообщил подробности вчерашнего нападения с ножом в парижском пригороде.

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22-летний молодой человек по имени Натан С, уроженец парижского пригорода Ле Лиля, 3 января в 14 часов напал с ножом на прохожих в парке От-Брюйер городе Вильжюиф. По заявлению прокурора, во время нападения злоумышленник кричал «Аллах Акбар!».

Нападавший убил 56-летнего мужчину и серьезно ранил его спутницу, которую погибший пытался защитить. В настоящее время ее жизнь вне опасности. Еще одна жертва — женщина 30 лет — получила легкие ранения. Следствию стало известно, что первого встреченного им прохожего нападавший пощадил, так как тот был мусульманином и прочел ему молитву по-арабски.

Натан С. проживал в 14 округе города Парижа и не имел постоянного места работы или учебы. В мае или июле 2017 года он обратился в ислам. Следствие установило, что он с детства страдал от психических расстройств, а в 2019 году неоднократно находился на госпитализации в психиатрической больнице св. Анны. Свидетели показали, что во время нападения он кричал, в частности, что «не принимает лекарств».

Министерство внутренних дел Франции заявило, что нападавший ранее был известен уголовной полиции, но никаких сигналов о его радикализации не поступало. Полиция обнаружила принадлежащую нападавшему сумку с документами религиозного характера.

Напомним, что преступника застрелили полицейские в районе торгового центра в городе Л’Aй-ле-Роз. Когда прибыла полиция, Натан С. пытался догнать женщину. Жертв в Л’Aй-ле-Роз удалось избежать. Одновременно с полицией на место происшествия прибыла группа по разминированию, так как полиция опасалась, что на преступнике может оказаться пояс смертника.

Мотивы нападавшего и точный маршрут его следования пока неизвестны. Следствие поручено департаментальной службе судебной полиции департамента Валь-де-Марн, однако антитеррористическое расследование пока не прекращено.

«Даже если серьезные психические расстройства лица, совершившего преступление, доказаны, расследование в течение последних часов позволило установить определенную радикализацию обвиняемого, а также организованную подготовку к действию» - заявила Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) в своем коммюнике, подчеркнув, что нападавший «продемонстрировал вдумчивый и избирательный подход к убийству».