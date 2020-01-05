В Париже прошла манифестация с требованием наказать убийцу Сары Халими

В воскресенье, 5 января, в Париже прошла манифестация с требованиями наказать убийцу Сары Халими, который по решению Апелляционного суда Парижа был освобожден от уголовной ответственности. В эти выходные подобные манифестации прошли также в Монпелье и Марселе.

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Напомним, что 65-летняя Сара Халими в 2017 году погибла от рук своего соседа-мусульманина, который нанес ей многочисленные удары, а затем выбросил в окно. 19 декабря 2019 года, проанализировав содержащиеся в деле противоречивые психиатрические экспертизы, Апелляционный суд Парижа постановил, что Кобили Траоре должен быть признан уголовно ненаказуемым, так как в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии после приема наркотиков.

Прокурор в ходе судебного заседания 19 декабря также высказался за прекращение уголовного преследования, отступив от позиции суда первой инстанции, который требовал считать антисемитский характер преступления отягчающим вину обстоятельством.

По решению Апелляционного суда Кобили Траоре был освобожден из-под стражи. Суд лишь предписал ему принудительное лечение и запретил возвращаться на место преступления и общаться с родственниками жертвы в течение двадцати лет.

Подобное решение означает, что Кобили Траоре не может быть привлечен к суду по требованию родственников погибшей. Решение суда вызвало недоумение и гнев у членов еврейской общины и многочисленных гражданских организаций.

«Мы только что создали в нашей стране юриспруденцию Сары Халими, которая означает, что любой человек, который будет страдать от бредовых галлюцинаций после приема запрещенных законом наркотиков, освобождается от уголовной ответственности», — заявил после слушания 19 декабря адвокат потерпевшей стороны.

Такое решение было вынесено французским судом впервые. В 2010 году подобное дело слушалось в Кассационном суде, но, несмотря на аналогичные заключения экспертизы, прием наркотиков был признан тогда отягчающим вину обстоятельством.

Très belle marche dans le respect de la République afin d’honorer Sarah Halimi qui est victime une deuxième fois d’une justice écoeurante ! Notre combat doit continuer ! 🇫🇷 #SarahHalimi #antisemitisme #Justice pic.twitter.com/ONRISDhMeq — Dan Saada (@saadadanFR) 5 janvier 2020

Манифестанты, собравшиеся на площади Республики, требовали «Справедливости для Сары» и несли лозунги «Когда за преступления не судят, Республика в опасности!». Выступая с трибуны, брат жертвы отметил «неудовлетворительную работу» проведенного в течение двух лет следствия, почеркнув, что его сестра стала жертвой антисемитского преступления.

Адвокат Мюриэль Уакнин Мельки назвала решение суда от 19 января «позорным» и заявила, что дело должно быть передано в суд присяжных. Присутствовавший на митинге писатель Марек Хальтер подчеркнул, что решение подобного рода опасно, так как может «ввести новую судебную практику».

В конце декабря главный раввин Франции Хаим Корсия опубликовал открытое письмо на имя министра юстиции Николь Беллубе, выразив свое возмущение тем, что обвиняемый может остаться безнаказанным. По его мнению, подобное судебное решение «равнозначно выдачи лицензий на убийство евреев».