Из-за тумана тысячи туристов не смогли улететь из Шамбери

Почти тысячи туристов, большинство из которых — граждане Великобритании, не смогли запланированным рейсом улететь из Савойи домой. Из-за климатических условий в аэропорту Шамбери отменили полеты. Об этом агентству France-Presse в воскресенье, 5 января, сообщили в местной префектуре.

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Местные власти мобилизовали около 20 автобусов для того, чтобы обеспечить развозку иностранных туристов по гостиницам региона, которые в экстренном порядке их разместили в связи с отменой рейса в субботу. Городские чиновники, муниципальная полиция, сотрудники Красного Креста, а также волонтеры были мобилизованы для оказания помощи туристам. В общей сложности около тысячи человек не смогли улететь из Шамбери. Большинство из них — граждане Великобритании.

В воскресенье префектура сообщила, что с утра были запланированы чартерные рейсы в Лионе, Гренобле и Женеве, чтобы туристы смогли вернуться домой. Из-за тумана в аэропорту Шамбери были перенесены все полеты, запланированные в субботу утром. В общей сложности были отменены семь рейсов.