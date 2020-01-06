Во Франции суд отказался рассматривать иски семей удерживаемых в Сирии детей

Суд Французской Республики не будет рассматривать жалобы на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана со стороны родственников женщин и детей, удерживаемых в Сирии.

Суд Французской Республики (Cour de justice de la République, CJR) не будет рассматривать жалобы на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана со стороны родственников женщин и детей, удерживаемых в Сирии. Об этом 6 января сообщает AFP со ссылкой на источники.

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С июля этого года шесть жалоб были направлены в Суд Французской Республики. Семьи жен и детей французских джихадистов обвиняют главу МИД Франции в «оставлении в опасности» и «злоупотреблении властью». Истцы указывают, что МИД Франции «намеренно» отказывается возвращать на родину женщин и детей, содержащихся в курдских лагерях в Сирии. Жалобы были направлены также в отношении министра юстиции Николь Беллубе.

Суд Французской Республики решил не рассматривать эти жалобы 16 декабря. Журналистам стало об этом известно 6 января.

CJR указывает, что министрам можно вменить то или иное правонарушение, если они «имели средства для действий». Однако Сирия — это «иностранная территория, которая не имеет стабильного и признанного представительства и, кроме того, сейчас находится в состоянии конфликта», — пишет суд. Что касается детей, то суд указал, что они находятся под ответственностью своих матерей, и не было доказано, что их лишили родительских прав и они готовы отпускать своих детей.

Одна из адвокатов истцов Мари Дозе назвала это судебное решение политически мотивированным.

Ранее власти Франции соглашались возвращать детей из лагерей в Сирии в отдельных случаях. В июне во Франции репатриировали 12 детей, в основном сирот. В марте были репатриированы еще пятеро.

Суд Французской Республики — особой орган, разбирающий предполагаемые правонарушения или преступления членов правительства при исполнении ими служебных обязанностей.