Макрон призвал министров смело плыть «в открытое море» реформ

06.01.2020. Министр труда Мюриэль Пенико после заседания Совмина. Уже завтра она будет вместе с коллегами-министрами и премьером вести жесткие, но конструктивные переговоры с профсоюзами о прекращении забастовки.

В понедельник, 6 января, в Елисейском дворце состоялось открытие французского политического сезона-2020. Сначала премьер обратился к президенту с ежегодным посланием, а потом прошло первое после каникул заседание Совета министров. На нем, в основном, обсуждали способы выхода из кризиса, вызванного пенсионной реформой.

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Спасти реформу, найдя компромисс с представителями профсоюзов, которым уже удалось побить французский рекорд продолжительности забастовки — при том, что и общественное мнение пока большей частью на стороне протестующих — задача президента и правительства сегодня выглядит чрезвычайно трудной.

Филипп Мартинез, глава профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда», один из двух крупнейших в стране) заявил 5 января о том, что «единственным выходом» для властей должен стать «полный отзыв» этой «плохой реформы». В противном случае Макрон «играет с огнем», рискуя проиграть следующие выборы.

Из всех предполагаемых пенсионных преобразований самое серьезное отторжение в обществе пока вызывает введение т.н. «возраста равновесия», т. е. фактическое увеличение пенсионного возраста.

Согласно опубликованному 6 января опросу соцслужбы Elabe, проведенному для журнала l’Opinion, 66% опрошенных высказываются против этой меры.

Продолжение протестов поддерживают 53% опрошенных (на 1% меньше, чем в середине декабря). Другой опрос, проведенный службой Ifop для газеты JDD, продемонстрировал падение уровня поддержки протестующих — на 7% по сравнению с серединой декабря (44% вместо 51%).

Собственно, надежда властей «протащить» реформу строится на двух предположениях. Первое состоит в том, что большинство французов, в конце концов, устанет от протестов. Второе заключается в надежде на договоренность с «конструктивными профсоюзами» (такими как CFDT, который выступает против увеличения пенсионного возраста, но не требует отмены реформы в целом).

Переговоры правительства с «социальными партнерами» возобновятся «завтра же», 7 января, подчеркнула официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай.

«Непокорный» профсоюз CGT, в свою очередь, запланировал с 7 января на четыре дня заблокировать нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные терминалы. На четверг 9-го января и субботу 11-го объединение профсоюзов позвало граждан на очередные общенациональные забастовки.

Тем не менее, правительство надеется выполнить пожелание президента и добиться «компромисса» по принятию реформы «быстро». Макрон настроен решительно, подчеркнула официальный спикер правительства.

На заседании Совмина президент призвал министров «продолжить работу на благо страны и французов, отказываясь от «каботажа и движения задним ходом, чтобы, напротив, продолжать двигаться в открытое море», — рассказала госпожа Ндиай.

А пока президент призывает министров продолжать плавание в бурном море реформ, профсоюзы портовых работников CGT объявили, что 9 января в очередной раз заблокируют порты по всей стране.

Впрочем, министрам, судя по заявлению президента, в «порты» возвращаться в ближайшее и не потребуется.