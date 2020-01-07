«Новая цензура…Новая диктатура»: специальный выпуск «Шарли Эбдо» к 5-летию теракта

Пять лет назад в Париже был совершен теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, который унес жизни 12 человек. С него началась волна терактов во Франции, в которых погибли более 250 человек. Памятный номер, который вышел в свет во вторник, 7 января 2020 года, высмеивает новую цензуру и «новых гуру форматированной мысли», которые указывают журналистам «Шарли», как работать.

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«Вчера мы посылали к черту бога, армию, церковь, государство. Сегодня нужно учиться посылать все тиранические сообщества, эгоистичные меньшинства, блогеров и блогерш, которые бьют нам по пальцам, подобно школьным учителям», — написал в редакционной колонке главный редактор журнала Рисс.

«Сегодня политкорректность принуждает нас к гендерному правописанию, советует нам избегать обидных слов», — продолжает он. Но больше всего раздражают журналистов издания эти «новые цензоры», которые «считают себя королями мира со смартфонами в руках». «Огни ада из прошлого уступили место твитам с доносами дня сегодняшнего», — подводит итог главред издания.

Специальный выпуск Charlie Hebdo 7 января 2020 года

На обложке памятного номера изображен гигантский смартфон, раздавивший руки и язык художника-карикатуриста. Обложку нарисовала Корин Рэ, публикующаяся под псевдонимом Коко. «Новая цензура…Новая диктатура», — гласит заголовок. В колонке адвоката журнала Ришара Малка также говорится о том, что в последнее время над обществом возобладала тирания политкорректности.

Основную часть памятного номера редакция «Шарли Эбдо» отвела семьям погибших пять лет назад сотрудников. Мариз Волински, вдова знаменитого художника, описывает свою «жизнь после» теракта как не имеющую вкуса и запаха. Она до сих пор задается вопросами, на которые не могла найти ответа 5 лет назад: «Почему в конце ноября 2014 года с "Шарли Эбдо" была снята охрана? Этот журнал получал до пятидесяти угроз расправы в день. Власти хотели на этом сэкономить? Или хотели сберечь полицейских? Информация находится под грифом "секретно"».

Вдова одного из самых известных во Франции художников-карикатуристов Жана Кабю вспоминает обо всех погибших сотрудниках журнала и благодарит новую редакцию, которая «каждую неделю продолжает битву за свободу слова». Мать карикатуриста Шарба Дениз рассказывает о жизненном пути своего сына, о «силе его характера, его трудолюбии, его любознательности». «Нас называли "плохими родителями", когда мой сын нарисовал карикатуру на пророка Магомета. Но мы знали лучше всех, что он защищал свои принципы, нам лучше других были известны его жизненные ценности, и мы восхищались его мудростью и его мужеством», — написала она.

Сегодня журнал «Шарли Эбдо» насчитывает 30 тысяч подписчиков, в три раза больше, чем до теракта. Ежегодно редакции приходится тратить до полутора миллионов евро на обеспечение безопасности своих журналистов. Новый адрес редакции держится в секрете, а сотрудники работают за металлическими дверьми и пуленепробиваемыми окнами. Каждый день они отдают дань памяти своим погибшим коллегам, вновь и вновь защищая свободу слова во Франции.

Квартал вокруг редакции "Шарли Эбдо", 7 января 2015. REUTERS/Philippe Wojazer

Утром 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию Charlie Hebdo и открыли стрельбу. Они убили 12 человек, среди которых были журналисты сатирического издания Шарб, Кабю, Волински, Оноре, Тинью. Неподалеку, на бульваре Ришар-Ленуар, автомобиль террористов пытался остановить лейтенант полиции Ахмет Мерабе, которого Куаши тоже застрелили. Преступников настигли два дня спустя в здании типографии к северу от Парижа. Они открыли огонь по сотрудникам спецназа и были убиты. Ответственность за теракт взяла на себя «Аль-Каида на Аравийском полуострове».

Франсуа Олланд с Ангелой Меркель, прмьером Израиля Нетаньяху и председателем Палестинской автономии, главой Европарламента Мартином Шульцем, главой ЕС Жан-Клодом Юнкером и др. во главе Республиканского марша в Париже REUTERS/Yves Herman

11 января более четырех миллионов человек вышли на акции по всей Франции под лозунгом «Je suis Charlie» («Я — Шарли») в защиту свободы слова. На парижский Республиканский марш против терроризма прибыли главы около пятидесяти государств и правительств. Марш против террора стал беспрецедентным событием по своему масштабу и участию в нем государственных и политических лидеров, представителей разных стран мира, мэров крупных городов и руководителей международных организаций.