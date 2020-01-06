Французская кондитер испекла «королевскую галету» в виде витража собора Парижской Богоматери

В первое воскресенье января во Франции отмечают праздник Эпифании (Богоявления). По традиции, в этот день на стол подают «королевскую галету» с миндальной начинкой и спрятанной внутри фарфоровой фигуркой. Кому достанется фигурка — тот и король праздника. Известный французский кондитер Нина Метайе решила в этом году испечь галету в виде витража собора Парижской Богоматери, постардавшего от пожара.

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Нина Метайе возглавляла сладкий стол в таких известных парижских ресторанах, как Le Meurice, Le Raphaël, le Grand Restaurant и Le Café Pouchkine. В 2016 и 2017 годах гастрономические справочники присуждали ей звание «лучший кондитер года» (в 2016 — Le Chef, в 2017 —Gault et Millau). В настоящем времени он она работает в Лондоне, где открыла собственный ресторан.

Уроженка Ла-Рошели признается, что пожар в соборе Парижской Богоматери стал для нее одним из самых тяжелых воспоминаний года. Восхищение красотой знаменитых витражных роз она решила передать в собственном произведении и выпечь к празднику Эпифании «королевскую галету», чей рисунок повторял бы очертания витража.

Она сама изготовила на принтере силиконовую 3D-форму для пирога. Слоеное тесто сделано вручную, в нем использовано масло из французской Шаранты, известное своим ореховым вкусом. В тесте заключена миндальная начинка с корицей. Деньги, полученные от продажи пирога, Нина Метайе решила отдать семьям пожарных, спасших собор.

Когда-то в пирогах запекали боб, потом его сменила монета, а в XIX столетии ее заменили фарфоровые фигурки. Теперь для известных кондитеров их делают известные художники. В день Эпифании за французским столом собирается вся семья. Кому достанется кусок с «бобом» — тот и «король» праздника, отсюда и название пирога.

В южных регионах Франции галету выпекают из сдобного теста в виде короны и украшают засахаренными фруктами — как в прежние века.

Парижские булочники по традиции преподносят миндальный пирог на Эпифанию французскому президенту, но боба в нем нет, — президент республики не может быть коронован.