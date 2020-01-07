7 января 2020 в Париже прошли церемонии в память о жертвах терактов в Charlie Hebdo и Hyper Cacher.

Во вторник, 7 января, Франция отдала дань памяти жертвам терактов пятилетней давности – в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo и кашерном супермаркете Hyper Cacher. Всего в парижских терактах 2015 года погибло 17 человек.

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Около сотни человек собрались утром во вторник перед зданием бывшей редакции «Шарли Эбдо», находящейся в 11 округе Парижа. В присутствии мэра Парижа Анн Идальго, министра внутренних дел Кристофа Кастанера и бывшего президента Франции Франсуа Олланда родственники зачитали имена погибших в теракте: директор издания и художник Шарб, карикатуристы Кабю, Волински, Онорэ и Тинью, журналист и экономист Бернар Марис, врач и журналист Эльза Кайат, телохранитель Шарба Франк Бринсоларо, корректор Мустафа Уррад и посетитель редакции Мишель Рено. Памятная церемония была короткой и малочисленной, такое желание высказали семьи погибших.

Чуть позже церемония возложения цветов и минута молчания прошли на бульваре Ришар-Ленуар, где пять лет назад двое террористов убили лейтенанта полиции Ахмеда Мерабе. Затем памятная церемония переместилась к кашерному супермаркету на востоке Парижа. Там почтили память четверых погибших: Филиппа Брахама, Йоана Коэна, Йоава Хаттаба и Франсуа-Мишеля Саада. В четверг еврейская община Франции продолжит памятные мероприятия.

Отсутствующий на памятных церемониях президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с семьями погибших через Twitter. «Мы никогда не забудем», – написал он.

В среду, 8 января, в парижском пригороде Монруж пройдет памятная церемония в честь сотрудницы муниципальной полиции Клариссы Жан-Филипп, убитой террористом пять лет назад.

Теракты 2015 года стали первыми в серии терактов исламистского толка во Франции. Всего от рук террористов погибли 256 человек. Последней жертвой теракта стала женщина, скончавшаяся в прошлую пятницу после атаки в южном пригороде Парижа Вильжюиф. «Я никогда не скрывал, что террористическая угроза во Франции остается очень высокой», – заявил во вторник глава МВД Франции Кристоф Кастанер.