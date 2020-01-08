Французы и 35 дней забастовки: дефицит топлива, пробки, аварии и стресс

Во Франции больше месяца продолжается забастовка против пенсионной реформы. По своей продолжительности — 35 дней — стачка железнодорожников и парижского транспорта побила исторический рекорд. С 7 января семь из восьми нефтеперерабатывающих заводов страны на три дня прекратили работу. Пока эксперты считают миллиардные потери для экономики, психологи анализируют моральное состояние французов.

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Во вторник, 7 января, работники семи нефтеперерабатывающих заводов Франции объявили забастовку. Некоторые из них, например, завод Гранпюи в парижском регионе, не работают уже больше месяца. «С сегодняшнего дня не будет ни капли топлива», — написано на листовках профсоюза CGT. Впрочем, компания Total, которой принадлежат пять из восьми французских НПЗ, заверяет, что дефицита горючего не будет. Вот уже несколько недель как обеспокоенных французов в этом же пытаются заверить и власти. По их словам, запасов топлива в стране хватит на три месяца.

Тем не менее, автомобилисты скептически относятся к этим заявлениям и запасаются топливом. Чтобы понять, есть ли основания для опасений, достаточно посмотреть на то, как во Франции устроена логистика снабжения. После того, как нефть проходит переработку на заводах, топливо по трубопроводам или автоцистернами распределяется по 200 складам, расположенным по всей территории Франции, а затем доставляется на автозаправочные станции, которых насчитывается 11 000. В связи с забастовками появился специальный сайт под названием «дефицит топлива», на котором автомобилисты могут проверить наличие топлива на АЗС.

C начала забастовки 5 декабря количество велосипедистов в Париже увеличилось на 200% REUTERS/Charles Platiau

Компания Total сообщила, что проблемы возникли всего на семи ее автозаправках из 3500. Союз нефтепромышленников Франции заверяет, что национальный запас топлива находится в норме. Нехватка была зафиксирована лишь на 93 АЗС. Руководитель организации Франсис Дюсе утверждает, что во Франции практически невозможно парализовать поставки. Половина потребляемого французами топлива производится на местных НПЗ. Остальное импортируется и хранится в портах Марселя, Сен-Назера и Гавра.

С 5 декабря в стране по-прежнему сильно осложнено движение на железных дорогах, а также работа столичного общественного транспорта. В Париже в обычном режиме работают трамваи и лишь две автоматические линии метро — 1 и 14. Остальные линии метрополитена, а также автобусы полностью или частично прекратили движение. На остановках в часы пик — длинные очереди, а в самом транспорте — давка. Транспортная компания парижского региона RATP призывает горожан по возможности ограничить или искать другие способы передвижения. Компании по аренде машин переживают настоящий бум, однако в часы пик в городе образуются километровые пробки. Как никогда стала актуальной известная песня Джо Дассена о «часе пик» — настоящая ода велосипеду. «В Париже на велосипеде мы обгоняем машины и такси», — пел знаменитый шансонье.

Джо Дассен - «Жалоба в час пик»

Мэрия французской столицы сообщила, что с начала забастовки 5 декабря количество велосипедистов в Париже увеличилось на 200% и практически сравнялось с числом автомобилей (почти 10 000 в день). На дорогах выросло также число скутеров и самокатов. Но этот бум — не без печальных последствий. Число аварий с двухколесными транспортными средствами возросло на 40%. Из-за затрудненного движения по городу спасательные службы не могут оперативно прибыть на место происшествий и призывают граждан проявлять осторожность и бдительность.

Экономисты же подчитывают убытки. По предварительным оценкам, транспортной компании парижского региона RATP забастовка обошлась уже как минимум в 600 миллионов евро. Гостиничный и ресторанный бизнес в Париже также терпит серьезные убытки. За месяц — более чем на 700 миллионов евро. Чтобы помочь бизнесменам справиться с трудностями, власти пообещали налоговые льготы.

Пока экономисты заняты финансами, психологи и психиатры анализируют моральное состояние французов. Профессор и глава психиатрического отделения парижской больницы «Биша» Мишель Лежуае в интервью газете Le Parisien отметил, что «эпидемии депрессии» в связи с забастовкой нет, но налицо хроническое стрессовое состояние горожан, которое приводит к усталости, нервозности и озлобленности. Стресс вызван, в первую очередь, неопределенностью — никто не знает, как долго продлится забастовка, которая уже на месяц с лишним изменила привычный ритм жизни французов.