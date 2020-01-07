Эксперт: «В тюрьмах сегодня больше французских джихадистов, чем в Сирии и Ираке»

Во французских тюрьмах сегодня находится больше французских джихадистов, чем в Сирии и Ираке, объясняет исследователь Юго Мишрон

Пять лет спустя после теракта в редакции сатирического издания «Шарли Эбдо», положившего начало волне терактов во Франции, в парижском издательстве Gallimard выходит книга исследователя Юго Мишрона: «Французский джихадизм: кварталы, Сирия, тюрьмы». По мнению автора, для того, чтобы понять феномен французского джихадизма, нужно отправиться в местные тюрьмы. Именно там находится наибольшее количество джихадистов — около 500 человек — больше, чем французов, воюющих сегодня на стороне ИГ в Ираке и Сирии.

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Французские СМИ называют книгу 31-летнего французского преподавателя парижского института политических наук Sciences Po Юго Мишрона (Hugo Micheron) «беспрецедентной». Это первое во Франции подобное исследование, основанное на десятках интервью с заключенными и судебной документации.

Книга «выросла» из докторской диссертации молодого ученого, которую он защитил в 2019 году под руководством известного французского исследователя, политолога и специалиста по исламу Жиля Кепеля. Мишрон поговорил с 80 джихадистами — заключенными или проходящими по делам, связанным с терроризмом.

J'ai le plaisir d'annoncer la sortie prochaine de mon #livre sur le #jihadisme français le jeudi 9 janvier. J'en parle dans un long entretien avec @LeMonde : « Les #jihadistes sont à l’aise dans l’enclavement territorial et communautaire » https://t.co/AxpBpHSZ9j via @lemondefr — Hugo Micheron (@MicheronH) January 7, 2020

«Тюрьма — важнейшее пространство для того, чтобы понять французский джихадизм», — отмечает исследователь в интервью Le Figaro. По его словам, сегодня во французских тюрьмах находится около 500 джихадистов — это больше, чем количество французов, которые остаются сейчас в Ираке или Сирии и воют на стороне «Исламского государства». «В каком-то смысле, это перенос одной территории на другую — после краха халифата ИГИЛ», — говорит Юго Мишрон.

В интервью другому французскому изданию, Le Monde, Мишрон подчеркивает, что тюрьма для французских джихадистов — не место изоляции от внешнего мира, а, напротив, некий «супер анклав, пространство, в котором происходит переустройство потерпевшего поражение движения».

В интервью Le Figaro исследователь рассказывает, что проводил в тюрьмах как индивидуальные, так и групповые интервью. В групповых встречах участвовали по 12 человек, все они были без наручников. При этом в помещении не было надзирателей. Доверительному общению способствовало то, что Мишрон жил в Сирии перед войной и выучил арабский язык. «Большинство людей, с которыми я встречался, не раскаялись. Они не скрывают, что остались активистами. И все они должны однажды выйти из тюрьмы, что ставит вопрос о том, как ими заниматься», — подчеркивает Мишрон.

Книга исследователя Юго Мишрона «Французский джихадизм: кварталы, Сирия, тюрьмы» выходит во Франции 9 января ©Gallimard

Как объясняет исследователь, проведенные интервью убедили его в том, что джихад — явление долговременное: потеряв завоеванные в Сирии и Ираке территории, исламисты не утратили идеологического влияния. Поэтому, по его словам, крайне важно понимать «откуда идет джихадизм, чтобы понимать, куда он идет».

«Большинство из тех, кого я интервьюировал в период между 2014 и 2017 годом, выйдут на свободу до 2022 года. «Лишь малая их часть является теоретиками джихада, но именно они станут идеологами джихада будущего, — говорит Юго Мишрон в интервью Le Monde. — Во-первых, они присутствовали при крахе ИГИЛ начиная с 2016 года. Во-вторых, они считают, что сегодня победа на стороне французских властей. В-третьих, по их мнению, наступающим десятилетием нужно воспользоваться для того, чтобы изменить расстановку сил».

По мнению ученого, сегодняшние теоретики джихада «хотят временно приостановить теракты с тем, чтобы консолидировать свои ряды и, как только представится такая возможность, стать сильнее государства». Но это, по его словам, вовсе не значит, что их позиция окажется востребованной и за ними последуют другие исламисты. Об этом свидетельствуют продолжающиеся во Франции теракты.

С января 2015 года жертвами терактов во Франции стали более 250 человек. По данным французских спецслужб уровень террористической угрозы в стране остается высоким.