Париж выложит свои музейные коллекции в сеть

Парижское муниципальное агентство Paris Musées, объединяющее 14 музеев, начало в среду, 8 января, выкладывать в сеть оцифрованные в высоком разрешении коллекции.

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В сеть будут выложены постоянные коллекции таких музеев, как Малый дворец (Petit Palais), Карнавале (Carnavalet), Коньяк-Жэ (Cognacq-Jay), Парижский музей современного искусства (Musée d'Art moderne de la ville de Paris). Как подчеркивает в своем сообщении AFP, музеи хотят, чтобы их собрания стали лучше известны широкой публике как во Франции, так и за границей.

Городские музеи проигрывают по посещаемости таким крупным государственным собраниям, как Лувр, Музей Орсэ или Центр Помпиду. «Операция «open content» даст свободный доступ к нашим фондам и позволит любому использовать эти изображения без каких-либо технических, юридических или финансовых ограничений, в том числе и с коммерческими целями», заявили в Paris Musées.

Сначала агентство выложит 100 000 изображений, а затем файлы будут выкладываться по мере оцифровывания коллекций. Пользователи смогут найти нужное им произведение по ключевым словам, например, по имени художника или названию музея, а затем скачать изображение и приложенную к нему справку с указанием даты создания и других сведений. При использовании необходимо будет указывать источник файла.