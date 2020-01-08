Суд над Николя Саркози по обвинению в коррупции пройдет в октябре

Впервые в истории Пятой республики во Франции бывшего президента будут судить за коррупцию. Николя Саркози, занимавшего пост главы государства с 2007 по 2012 год, обвиняют в коррупции в рамках так называемого «дела о телефонных прослушках». Парижский суд постановил в среду, 8 января, что процесс по этому делу пройдет с 5 по 22 октября.

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Николя Саркози подозревают в том, что в начале 2014 года он пытался с помощью своего адвоката Тьерри Эрцога получить секретную информацию по еще одному уголовному делу, по которому проходит экс-президент. Речь идет о злоупотреблении слабостью тогдашней совладелицы L’Oréal французской миллиардерши Лилиан Беттанкур. По этому делу обвинения с экс-президента были сняты (эпизод дела Беттанкур касался незаконного финансирования партии Саркози «Союз за народное движение»).

Следователи подозревают, что Саркози и его адвокат пытались получить информацию через прокурора Жильбера Азибера в обмен на обещание добиться для него престижного судебного поста в Монако.

В ближайшие месяцы над бывшим президентом также должен пройти еще один судебный процесс — по так называемому делу «Бигмалион» о нелегальном финансировании его президентской кампании в 2012 году. Даты этого процесса пока неизвестны.

Имя экс-президента фигурирует сразу в нескольких уголовных делах. В марте 2018 года Николя Саркози был задержан и взят под стражу по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи.