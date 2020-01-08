Французские ученые выступили в поддержку Карин Клеман. ФСБ запретила ей въезд в Россию

Французский социолог Карин Клеман была выслана из России в конце ноября 2019 года

Французские ученые, специалисты по России написали открытое письмо президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой потребовать от российских властей официального объяснения и снятия запрета на въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман. Обращение опубликовано в среду, 8 января, на change.org.

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Под петицией подписались французский историк Ален Блюм, преподаватель университета Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс Анн Ле Юэру, профессор Высшей школы социальных наук EHESS Франсуаза Досе и другие исследователи.

В тексте обращения отмечается, что большую часть своей жизни Карин Клеман провела в России, где она работала и преподавала с 1998 по 2018 год — сначала в Москве, а потом в Санкт-Петербурге. В 2018 году ей пришлось вернуться во Францию, однако она продолжила работать над научными проектами в России.

«Благодаря качеству ее исследований и ее знанию России она стала одной из наиболее признанных и уважаемых специалисток по современному российскому обществу — об этом свидетельствуют ее научные проекты с российскими и международными коллегами, а также множество ее публикаций», — подчеркивается в открытом письме.

Решение ФСБ запретить исследовательнице въезд на территорию России авторы письма называют «несправедливым, абсурдным и вызывающим глубокое беспокойство» в связи с ситуацией вокруг положения иностранных ученых в России.

Другие иностранные коллеги также получили запрет на въезд, напоминают авторы петиции. Немецкому эксперту по коренным народам запретили въезд на 50 лет. Пять американских исследователей были высланы из России после выступления в одном из университетов Рязани в декабре 2019 года.

Подобные решения «разрушают академические карьеры, мешают продолжать исследования, лишают студентов и молодых исследователей желания работать в России», — отмечают французские ученые.

Французские исследователи призывают президента Макрона сделать все возможное для того, чтобы получить официальные объяснения в связи с запретом Карин Клеман на въезд в Россию, а также потребовать от российских властей снятия этого запрета.

О том, что ФСБ на десять лет запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман, стало известно 27 ноября. О запрете на въезд в Россию исследовательнице сообщили на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. В Москве она должна была читать лекцию, посвященную движению «желтых жилетов».