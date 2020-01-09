День протеста №4: сотни тысяч французов снова вышли на улицу против реформы пенсий

От 452 000 до 1,2 миллиона человек вышли на улицы Франции в четверг, 9 января, в знак протеста против пенсионной реформы президента Макрона. В Париже манифестация собрала, по данным профсоюзов, 370 000 человек. СМИ насчитали в столице 44 000 манифестантов, МВД — 56 000.По призыву профсоюзов во Франции прошел четвертый за месяц общенациональный день протеста против реформы пенсионной системы. Уличные акции сопровождались новым всплеском забастовок. Железнодорожники продолжат свою забастовку в пятницу — 37-й день подряд. Вместе с ними новый исторический рекорд продолжительности стачки установят и работники общественного транспорта Парижа.

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В Париже в шествии между площадями Республики и Сент-Огюстен приняли участие 370 000 человек, сообщил профсоюз CGT (Всеобщая конфедерация труда/ВКТ). Цифры, о которых заявляют профсоюзы, всегда существенно выше официальных данных МВД или подсчетов масс-медиа.

Специализированный институт Occurrence, который ведет независимый подсчет манифестантов для СМИ, сообщил свои цифры — 44 000 протестующих в Париже. Данные МВД — 56 000 участников шествия в столице. По всей стране полиция насчитала 452 000 манифестантов.

В первой половине дня — до начала столичного шествия — протестные манифестации прошли в 80 городах Франции. На них вышло отпочти 400 000 (данные полиции) до 800 000 человек (данные профсоюзов). По всей стране — включая Париж — профсоюзы насчитали 1 миллион 200 тысяч манифестантов.

Общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Макрона был объявлен уже в четвертый раз за последний месяц.

Транспарант манифестации в Париже: "Бастуем до пенсии!" 09/01/2020. REUTERS/Charles Platiau

В самый первый протестный день — 5 декабря — на улицы французских городов вышло от 806 000 (МВД) до 1,8 миллиона человек (профсоюзы). Массовые манифестации проходили 10 и 17 декабря, когда МВД насчитало по Франции 615 000 участников протестных шествий.

Новый пик забастовок и рекорды

9 января вновь забастовали французские учителя, которые опасаются снижения своих пенсий после реформы. По данным министерства образования, в начальной школе прекратили работу 19% преподавателей, в средней — 16,5%. Профсоюзы утверждают: в стачке участвовало в четверг 40-50% учителей.

Со вторника продолжают бастовать работники всех нефтеперерабатывающих заводов Франции. «Ни капли топлива не отгружено с НПЗ страны в этот четверг», — заявил профсоюз ВКТ. 9 января вновь забастовали энергетики: компания EDF сообщила о стачке четверти своих работников.

День за днем бьют исторические рекорды продолжительности стачки железнодорожники и работники общественного транспорта Парижа. Их забастовка в пятницу, 10 января, продолжится уже 37-й день подряд!

В четверг — в день общенационального протеста — число бастующих в национальной железнодорожной компании SNCF резко выросло. Работу прекратили почти 33% железнодорожников (накануне забастовщиков было всего 7%). На линиях скоростных поездов TGV движение было обеспечено лишь на 60%, на линиях региональных экспрессов — на 40%. В регионе Парижа ходила лишь треть пригородных поездов.

Манифестация в Париже против пенсионной реформы 09/01/2020. REUTERS/Charles Platiau

Забастовка транспорта продлится в пятницу, хотя ситуация несколько улучшится. Компания SNCF обеспечит движение 80% поездов TGV. А в парижском регионе на пригородные линии выйдет три поезда из пяти, предусмотренных расписанием.

Компания-оператор парижского общественного транспорта RATP сообщает о «серьезных перебоях» в работе 10 января. В метро по-прежнему нормально работают лишь две автоматические линии (без машинистов). Остальные 14 линий функционируют лишь частично — либо только в часы «пик», либо не обслуживают все остановки.

Что «не так» с пенсионной реформой Макрона?

Правительство и президент Эмманюэль Макрон заявляют о своей решимости довести пенсионную реформу до конца. В минувший вторник премьер Эдуар Филипп и профильные министры возобновили консультации с профсоюзами по некоторым параметрам будущих изменений. Новые заседания намечены на пятницу, 10 января. На 24 января запланировано утверждение реформы Советом министров Франции под председательством президента Макрона. В середине февраля проект поступит на обсуждение парламента.

Реформа предполагает создание единой для всех «универсальной» пенсионной системы вместо сложной структуры из 42 автономных пенсионных режимов. Речь идет о переводе всех французов на систему накопительных баллов за каждый евро пенсионных отчислений. Власти утверждают, что новая система будет более справедливой и устранит существующее ныне неравенство пенсионных режимов.

При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) предложено ввести т.н. «возраст равновесия», чтобы мотивировать французов работать дольше. К 2027 году планируется установить его на уровне 64 лет. Выходящие на заслуженный отдых раньше получат пенсию с вычетами (минус 5% за каждый «недоработанный» год). Проработавших дольше, наоборот, ждет прибавка к пенсии. «Возраст равновесия», по замыслу властей, необходим для сохранения финансового равновесия пенсионной системы и устранения в ней дефицита. Этот возраст может в будущем повышаться при увеличении продолжительности жизни.

Манифестант в маске президента Макрона. Париж, 09/01/2020. REUTERS/Benoit Tessier

Противники реформы опасаются сокращения будущих пенсий и фактического увеличения пенсионного возраста во Франции.

У разных категорий работников есть свои особые причины для протеста. Так, железнодорожники отстаивают свой автономный режим, позволяющий им выходить на пенсию раньше остальных. Адвокаты, например, не желают терять собственную пенсионную кассу с профицитным бюджетом и платить свои пенсионные взносы в «общий котел».

С начала протеста 5 декабря правительство уже пошло на уступки некоторым категориям работников, имеющим сейчас право досрочного выхода на пенсию — полицейским, пилотам гражданской авиации, морякам и артистам балета.

Требования профсоюзов

Ведущие французские профсоюзы разделились в своих требованиях к правительству. Полного отказа от реформы требует объединение во главе со вторым по значимости профсоюзом страны CGT (Всеобщая конфедерация труда/ВКТ). В союзе с ним выступают третий по численности французский профсоюз Force ouvrière (FO — «Форс увриер»), главный профсоюз учителей FSU, а также CFE-CGC, объединяющий высококвалифицированных работников частного сектора.

Первый профсоюз Франции CFDT (Французская демократическая конфедерация труда/ФДКТ) не против создания «универсальной» пенсионной системы, но требует исключить из проекта реформы введение «возраста равновесия» 64 года.