Пенсионная реформа: новый день всеобщего протеста во Франции

Четвертый за месяц общенациональный день протеста против пенсионной реформы проходит во Франции в четверг, 9 января. Новые массовые манифестации намечены по всей стране на фоне продолжающейся уже 36 дней забастовки транспорта. Власти продолжают диалог с профсоюзами по отдельным параметрам будущей пенсионной системы, отказываясь уступать в общих принципах реформы.

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С 5 декабря прошлого года общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона объявлен профсоюзами уже в четвертый раз. По всей стране проходят массовые манифестации. В Париже начало шествия между площадью Республики и площадью Сент-Огюстен намечено на 13 часов.

В первый день национального протеста против пенсионной реформы 5 декабря на улицы французских городов вышло от 806 000 (данные МВД) до 1,8 миллиона человек (данные профсоюзов). Массовые манифестации проходили 10 и 17 декабря, когда МВД насчитало по Франции 615 000 участников протестных шествий.

36 дней забастовки транспорта

В этот четверг новые акции проходят на фоне продолжающейся уже 36-й день подряд забастовки железнодорожников и работников парижского общественного транспорта. По продолжительности стачка побила все исторические рекорды. В национальной железнодорожной компании SNCF она стала самой долгой с момента ее создания в 1938 году!

36 дней забастовки — социолог Карин Клеман о протесте против пенсионной реформы во Франции

9 января движение на скоростных линиях поездов TGV обеспечено лишь на 60%, в парижском регионе курсирует лишь треть пригородных поездов. «Серьезно нарушено движение» столичного метрополитена, а также автобусов, — сообщили в компании-операторе парижского общественного транспорта RATP.

В этот четверг вновь забастовали учителя. Работу в школах прекратили 16-19% преподавателей, сообщило министерство образования Франции. Учительские профсоюзы говорят о 40% забастовщиков в начальной и средней школе.

Французы и протест — опросы

Согласно опросам, большинство французов по-прежнему поддерживает протестное движение более чем месяц спустя после его начала. 61% считает забастовочное движение «оправданным», сообщает 9 января социологический институт Odoxa результаты опроса, сделанного для изданий Le Figaro и Franceinfo.

57% опрошенных, тем не менее, выступает за прекращение забастовки транспорта. В Париже и столичном регионе, где сильнее всего осложнено движение поездов, метро и автобусов, число высказавшихся за прекращение стачки — 70%.