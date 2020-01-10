В Париже полицейский почти в упор выстрелил резиновой пулей в манифестанта
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В Париже во время марша против пенсионной реформы полицейский выстрелил резиновой пулей в манифестанта почти в упор. Как пишет газета Le Monde, расстояние до активиста не превышало двух метров, хотя минимальная безопасная дистанция для применения этого типа оружия составляет десять метров. После того, как прокуратура начала расследование, в префектуре полиции назвали видео вырванным из контекста.
На кадрах, снятыми очевидцами, полицейский с закрытым маской лицом стреляет в толпу протестующих в тот момент, когда его коллеги наносят по манифестантам удары дубинками. После этого один из участников акции падает на землю. Был ли он ранен резиновой пулей, из видео неясно.
#greve9janvier #GreveGenerale #ViolencesPolicieres #Paris pic.twitter.com/bQh1h8kGLZ— Laurent Bigot (@laurentbigotfr) 9 janvier 2020
Полицейский использовал против протестующих LBD (Lanceur de balles de défence). Этот тип оружия стреляет 40-миллиметровыми снарядами из каучука и может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 50 метров.
Согласно внутренним правилам, полицейские могут стрелять из LBD для самообороны, но целиться должны только в руки, ноги и корпус с дистанции не менее 10 метров. В случае некорректного применения выстрел из этого оружия может быть смертельным.
Правоохранительные органы часто использовали LBD во время акций протеста «желтых жилетов». По данным Franceinfo, в результате серьезные травмы получили не менее сорока человек. Правозащитники неоднократно требовали запретить использование LBD, однако Госсовет отказался это сделать.
В полиции использование оружия, стреляющего резиновыми пулями, объяснили напряженной обстановкой. «В районе вокзала Сен-Лазар произошли жестокие столкновения. Полицейские и жандармы были атакованы и применили спецсредства, слезоточивый газ и LBD. Во время инцидента 16 из них были ранены», — заявили Le Monde в префектуре полиции Парижа. При этом, по утверждениям МВД, никто из протестующих не подал заявление в полицию из-за незаконного использования резиновых пуль.
Французские активисты также обратили внимание на то, что полицейские во время акции протеста 9 января действовали необычайно жестко. На одном из видео участницу акции, которая пытается поднять свой телефон с земли, получила несколько ударов дубинками. На других кадрах, снятых на протестной акции, полицейские во время задержания бьют дубинками манифестантов, которые не оказывают сопротивления.
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