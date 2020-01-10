В Париже полицейский почти в упор выстрелил резиновой пулей в манифестанта

В Париже во время марша против пенсионной реформы полицейский выстрелил резиновой пулей в манифестанта почти в упор. Как пишет газета Le Monde, расстояние до активиста не превышало двух метров, хотя минимальная безопасная дистанция для применения этого типа оружия составляет десять метров. После того, как прокуратура начала расследование, в префектуре полиции назвали видео вырванным из контекста.

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На кадрах, снятыми очевидцами, полицейский с закрытым маской лицом стреляет в толпу протестующих в тот момент, когда его коллеги наносят по манифестантам удары дубинками. После этого один из участников акции падает на землю. Был ли он ранен резиновой пулей, из видео неясно.

Полицейский использовал против протестующих LBD (Lanceur de balles de défence). Этот тип оружия стреляет 40-миллиметровыми снарядами из каучука и может поражать цели, находящиеся на расстоянии до 50 метров.

Согласно внутренним правилам, полицейские могут стрелять из LBD для самообороны, но целиться должны только в руки, ноги и корпус с дистанции не менее 10 метров. В случае некорректного применения выстрел из этого оружия может быть смертельным.

Правоохранительные органы часто использовали LBD во время акций протеста «желтых жилетов». По данным Franceinfo, в результате серьезные травмы получили не менее сорока человек. Правозащитники неоднократно требовали запретить использование LBD, однако Госсовет отказался это сделать.

В полиции использование оружия, стреляющего резиновыми пулями, объяснили напряженной обстановкой. «В районе вокзала Сен-Лазар произошли жестокие столкновения. Полицейские и жандармы были атакованы и применили спецсредства, слезоточивый газ и LBD. Во время инцидента 16 из них были ранены», — заявили Le Monde в префектуре полиции Парижа. При этом, по утверждениям МВД, никто из протестующих не подал заявление в полицию из-за незаконного использования резиновых пуль.

Французские активисты также обратили внимание на то, что полицейские во время акции протеста 9 января действовали необычайно жестко. На одном из видео участницу акции, которая пытается поднять свой телефон с земли, получила несколько ударов дубинками. На других кадрах, снятых на протестной акции, полицейские во время задержания бьют дубинками манифестантов, которые не оказывают сопротивления.