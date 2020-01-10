Десятки тысяч французов стали «спонсорами» забастовки

Десятки тысяч человек сделали пожертвования на забастовку против пенсионной реформы. В дни стачки ее участники не получают зарплату, а длится она уже второй месяц.

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Газета Le Monde напоминает, что первые «забастовочные кассы» (сaisses de grève) возникли еще в ходе восстания ткачей в Лионе в 1831 году, когда никаких профсоюзов не существовало. Сегодня некоторые французские профсоюзы специально откладывают часть членских взносов в «забастовочные кассы». Из этого общего профсоюзного «котла» бастующим могут компенсировать потерив зарплате.

У Французской демократической конфедерации труда (CFDT), например, отложено на забастовки 126 миллионов евро. Эти средства, правда, могут тратиться не только на забастовки, но и на юридическую помощь членам профсоюза.

Онлайн-копилки

Помимо собственно профсоюзных «касс», существуют онлайн-копилки, где любой сочувствующий может стать «спонсором» забастовки. Их открывают, например, на сайтах Le Pot commun или Leetchi, где можно начать сбор средств по любому поводу — день рождения, медовый месяц и так далее.

По данным неофициального твиттер-аккаунта, собирающего информацию о «копилках» в помощь бастующим, с 5 декабря по 9 января почти 53 тысячи человек пожертвовали более 3,2 млн евро. Всего открыто 207 копилок — общенациональных, региональных или профессиональных. Существует, например, копилка для работников 11-й линии парижского метро. Или копилка для железнодорожников Гренобля.

Больше всего денег — более двух миллионов евро — за последние несколько недель собрал один из профсоюзов Всеобщей конфедерации труда (Info’Сom-CGT). Эту общенациональную копилку организовали еще в 2016 году, в ходе протестов против реформы (либерализации) трудового кодекса, и «реанимировали» в декабре ушедшего 2019 года. Ею заведуют разные профсоюзы CGT и SUD.

Средства направляют не только членам CGT, но «всем бастующим рабочим» в стране. 24 декабря, например, Info’Сom-CGT передал бастующим транспортникам столичного региона 250 тысяч евро. В начале января 50 тысяч евро профсоюз отдал бастующим железнодорожникам Лионского вокзала Парижа.

Наконец, в помощь бастующим — тринадцатая зарплата и премии, которые выплачивают под Новый год. На них рассчитывают, например, железнодорожники и почтовые работники.