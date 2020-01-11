Пенсия в судах: Николя Саркози и его уголовные дела

На этой неделе стало известно, что с 5 по 22 октября в Париже состоится суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози. Впервые в истории Пятой республики экс-главу государства будут судить за коррупцию. Обвинения в коррупции — не единственное уголовное дело, по которому проходит Саркози.

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В начале июля Николя Саркози в очередной раз объявил об окончательном уходе из политики, но вместо спокойной жизни на пенсии экс-президента в ближайшее время ждут суды. Пока известно о минимум двух процессах, которые ждут Саркози.

«Дело о прослушках»

Первый — по делу о так называемых «телефонных прослушках» состоится в Париже с 5 по 22 октября. Речь идет о попытке экс-президента получить засекреченную информацию по другому уголовному делу, так называемому «делу Беттанкур». Оно касалось финансирования предвыборной кампании Саркози тогдашней совладелицей L’Oréal Лилиан Беттанкур. Николя Саркози сначала заподозрили в «злоупотреблении слабостью» пожилой миллиардерши (она скончалась в 2017 году). Однако в октябре 2013 года обвинения против бывшего президента по этому делу были сняты в связи с недостатком доказательств.

Следователи подозревают, что Николя Саркози через своего адвоката Тьерри Эрцога пытался получить информацию о прослушке (на которую его телефон поставили в рамках следствия по «делу Беттанкур») через прокурора Жильбера Азибера. В обмен на информацию экс-президент якобы обещал ему престижный судебный пост в Монако.

Обвинения в коррупции, злоупотреблении влиянием и нарушении тайны следствия в рамках «дела о прослушках» экс-президенту предъявили 2 июля 2014 года. Обвинения также были предъявлены адвокату Тьерри Эрцогу и прокурору Жильберу Азиберу.

Дело «Бигмалион»

Второй судебный процесс, который в ближайшем будущем ждет экс-президента Франции, касается так называемого дела «Бигамалион». Это дело также связано с нелегальным финансированием предвыборной кампании Саркози. «Бигмалион» — рекламное агентство, через которое, как полагает следствие, была проведена значительная часть операций по финансированию предвыборной кампании в 2012 году.

Николя Саркози и его партия «Союз за народное движение» (позднее переименованная в «Республиканцы») значительно превысили допустимый лимит на финансирование. По закону, при участии в первом туре разрешается вкладывать в кампанию не более 16,851 млн евро, а во втором — 22,509 млн евро. Однако следствие утверждает, что Николя Саркози потратил не менее 40 миллионов евро — несмотря на предупреждения бухгалтеров.

Николя Саркози и Эмманюэль Макрон 15 августа 2019. REUTERS/Eric Gaillard

Чтобы скрыть масштабные нарушения, предвыборный штаб Саркози и пиар-агентство Bygmalion использовали, по данным следствия, подложные счета. Фирма выписывала счета за предвыборные мероприятия не самому кандидату Саркози, а его партии за проведение якобы партийных митингов и съездов, не связанных с выборами. Таким образом эти расходы не попадали в финансовый отчет предвыборной кампании. Трое сотрудников агентства Bygmalion признали факт махинации.

Дата процесса по делу «Бигмалион», по которому помимо Николя Саркози проходят еще 13 человек, пока не объявлена.

«Ливийское дело»

Так называемое «ливийское дело» — пожалуй, самое сложное и политически болезненное из всех дел, по которым проходит экс-президент. Франко-ливийский бизнесмен и торговец оружием Зияд Такиеддин заявил в 2013 году, что располагает доказательствами финансирования предвыборной кампании Саркози режимом ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Как он рассказал изданию Mediapart, в 2006-2007 годах, он передал пять миллионов евро от Каддафи Николя Саркози, который тогда занимал пост министра внутренних дел и главе его кабинета Клоду Геану.

20 марта 2018 Николя Саркози взяли под стражу, а на следующий день предъявили обвинения в коррупции и нелегальном финансировании избирательной кампании.

Тремя годами ранее обвинения по этому делу предъявили Клоду Геану. Следователей заинтересовали 500 тысяч евро, пришедшие на банковский счет Геана в 2008 году от одной из малайзийских адвокатских компаний. Сам Геан утверждал, что речь идет о сумме, полученной от продажи двух картин XVII века.

Бывший глава МВД Клод Геан, близкий соратник Саркози Eric FEFERBERG / AFP

Казначею кампании Эрику Верту также были предъявлены обвинения в пособничестве нелегальному финансированию кампании.

Николя Саркози, который впоследствии способствовал свержению ливийского режима, всегда отрицал обвинения в получении денег от режима Муаммара Каддафи.

Подробнее о ливийском деле читайте в материале RFI.

Дело «о крупных купюрах»

В конце 2017 года сотрудники французского антикоррупционного агентства OCLCIFF провели обыск в антикварном магазине Кристиана Девдье в рамках «ливийского дела». В ходе операции они обнаружили конверт на имя Николя Саркози. Как сообщило издание Mediapart, в конверте лежали две тысячи евро 500-евровыми купюрами.

Как утверждает Mediapart, бывший президент «систематически» снимал со своего банковского счета банкноты по 500 евро. Сама по себе такая практика не является незаконной, однако ее регулярность привлекла внимание Национальной финансовой прокуратуры, которая начала так называемое «дополнительное расследование».

Сам Саркози заявил, что две тысячи евро были предназначены для покупки китайской статуэтки, которую он собирался подарить от лица своей Ассоциации в поддержку действий Николя Саркози (ASANS).

Закрытые дела

Сразу несколько дел в отношении экс-президента были закрыты в связи с отсутствием доказательств. Это уже упомянутое выше «дело Беттанкур», а также дело о полетах на частном бизнес-джете в 2012 и 2013 годах, которые оплачивала компания друга Саркози Стефана Курбита Lov Group.