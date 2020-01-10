Почему против пенсионной реформы во Франции протестуют адвокаты

Во Франции больше месяца продолжается забастовка против пенсионной реформы, объявленной президентом Эмманюэлем Макроном. Внимание общества и СМИ приковано в первую очередь к бастующим транспортникам. Но кроме машинистов, водителей автобусов и железнодорожников протестуют представители так называемых «независимых» профессий — адвокаты, медработники, стюарты и бухгалтеры. С 6 января французские адвокаты объявили о новом раунде забастовки, практически полностью парализовав работу судебных инстанций в стране.

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«Правительство нас не слышит»

Французские адвокаты провели первые акции протеста против пенсионной реформы еще в сентябре. Проект Эмманюэля Макрона предполагает переход от 42 автономных режимов к универсальной системе начиная с 2025 года. Реформа также предусматривает смену принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов.

Пенсионный режим французских адвокатов является автономным, а их пенсионные кассы — профицитными. В случае принятия реформы кассы всех режимов, как профицитных, так и дефицитных, станут общими в то время, как адвокаты должны будут платить вдвое больше пенсионных отчислений. При этом защитники опасаются, что их пенсии уменьшатся.

Представители французских коллегий адвокатов считают, что с сентября власти так и не услышали их требований, и объявили о новых акциях протеста. «Мы не получили от правительства никаких четких гарантий сохранения нашего автономного режима, который ничего не стоит французским налогоплательщикам и участвует в программе национальной солидарности (переводя средства из своей профицитной пенсионной кассы) в размере 100 миллионов евро в год», — цитирует AFP заявление председателя парижской коллегии адвокатов Оливье Кузи (Olivier Cousi). По его словам, из-за реформы многим небольшим кабинетам придется просто закрыться — они не выживут при повышении пенсионных отчислений с 14 до 28%, как это предусмотрено в проекте.

Французские адвокаты на акции против пенсионной реформы 16/09/2019. Плакат: "Отчисления больше, пенсии меньше. Возражаем!" REUTERS/Charles Platiau

Очередной раунд забастовки адвокатов, начавшийся 6 января, будет «долгим и сложным», пишет Le Monde. В понедельник Национальный совет адвокатских коллегий (CNB) призвал все коллегии страны как минимум на неделю заблокировать все судебные процессы во Франции. «Другого выбора, кроме как проводить более жесткую забастовку, у нас нет, — говорится в коммюнике CNB. — Правительство слышит только тех, кто способен заблокировать всю страну целиком».

«Отказавшись от любой формы диалога, правительство берет на себя ответственность за все последствия забастовки в том, что касается функционирования судебной системы», — предупредили представители адвокатов.

Черные робы для министра юстиции

Начиная с понедельника по всей Франции перенесены тысячи судебных разбирательств, сотни людей остались без адвокатов, в том числе при взятии под стражу, объявила агентству AFP председатель Национального совета адвокатских коллегий Кристиан Фераль-Шуль (Christiane Féral-Schuhl).

«Бастуют все адвокатские коллегии. Это беспрецедентная ситуация, которая свидетельствует о полном отчаянии адвокатов», — заявила госпожа Фераль-Шуль.

В Ницце бастующие юристы заблокировали вход в городской дворец правосудия, повесив на дверь замок. В нормандском Кане 70 адвокатов в знак протеста бросили на пол свои робы во время выступления министра юстиции Николь Беллубе. Она приехала в город на открытие нового суда и, как пишет местная пресса, зашла в здание дворца правосудия с торца, избегая ожидавших ее перед главным входом представителей профсоюза адвокатов с клаксонами и мегафонами. Однако внутри здания министра тоже ждали бастующие.

«Это сильный и символический жест, это наш способ сказать министру, что эта реформа убивает адвокатов», — цитирует AFP слова участницы акции, адвоката Мари-Франс Мушнот (Marie-France Mouchenotte).

Самая большая коллегия Франции — парижская — которая объединяет 30 из 70 тысяч адвокатов, работающих в стране, объявила о продлении забастовки до 14 января включительно. Другие коллегии (всего их 164) также продлили забастовку на разные сроки.

«Скользящая» забастовка

Против пенсионной реформы Макрона также выступают другие профессии, имеющие во Франции статус «независимых», — медработники частной практики, стюарты, бухгалтеры. Представители 16 из них объединились в ассоциацию SOS Retraites («SOS Пенсии») и с прошлой пятницы проводят так называемую «скользящую» забастовку с требованием сохранить свои автономные пенсионные режимы.

Смысл «скользящей» забастовки заключается в том, что ее участники по очереди сменяют друг друга. Кинезитерапевт Франсуа Рандаззо (François Randazzo) рассказал francetvinfo, что для участия в забастовке отменил прием около сорока пациентов. «Нас беспокоит выживание нашей медицинской практики. Мы бастуем ради собственного существования завтра», — цитирует его слова francetvinfo.

Портрет президента Макрона в облике Людовика XVI на манифестации в Париже 9 января 2020. REUTERS/Benoit Tessier

Представители SOS Retraites говорят о провале переговоров с правительством. Несмотря на регулярные встречи, «у нас возникло ощущение, что мы разговариваем со стенами, которые нас не слышат», — объясняет медсестра Пегги Д'Айе (Peggy d'Hahier). «До сегодняшнего дня мы выступали за диалог с правительством. Мы призывали к сохранению автономных режимов, но не против принципа реформы. Поскольку никаких подвижек не произошло, теперь мы призываем просто отказаться от этого проекта», — добавляет Франсуа Рандаззо.

В четверг, 9 января, на 36-й день забастовки транспортников во Франции прошла новая общенациональная акция протеста. По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», на парижскую манифестацию вышли 370 тысяч человек. В МВД, в свою очередь, сообщили о 56 тысячах участниках. По данным полиции, по всей Франции, в акции приняли участие более 450 тысяч человек. Профсоюзы утверждают: число манифестантов превысило миллион человек.