Франция предложила помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Франция готова предоставить техническую помощь в расследовании авиакатастрофы украинского самолета Boeing-737 компании МАУ в Тегеране, если иранские власти направят соответствующую просьбу. Такое заявление сделал глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

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Глава МИДа Франции уточнил, что на данный момент Иран не просил помощи в расследовании катастрофы. Жан-Ив Ле Дриан не стал делать выводов относительно причин трагедии. Ранее Канада заявила, что самолет мог быть сбит иранской ракетой. Украинские власти не исключили эту версию, однако подчеркнули, что она пока что не подтверждена. Иран в свою очередь назвал ложью информацию канадской разведки и ее союзников.

«Прежде чем принимать какую-либо позицию, необходимо добиться полной ясности в том, что произошло. Для этого существуют международные расследования, которые должны быть поведены. Необходимо в условиях полной прозрачности найти правду, обратиться к иранским властям, чтобы они это сделали», — заявил французский министр.

Французское Бюро расследований и анализа заявило агентству France-Presse, что Тегеран официально сообщил о случившемся. Ведомство направит эксперта для участия в международном расследовании, однако просьбы от иранской стороны о предоставлении дополнительной помощи оно не получило. France-Presse напоминает, что двигатель разбившегося «Боинга» был построен франко-американской компанией CFM International.

Глава иранской службы гражданской авиации Али Абедзадех заявил, что Иран может обратиться к Франции и другим странам за помощью. Известно, что технические возможности извлечения данных из черных ящиков есть лишь у нескольких стран: США, Великобритании, Германии и Франции.

Между тем около 50 украинских экспертов прибыли в Тегеран, чтобы принять участие в расследовании.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ разбился 8 января вскоре после вылета из Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.