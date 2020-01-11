МВД Франции: 149 тысяч человек вышли против пенсионной реформы

В субботу, 11 января, по сведениям министерства внутренних дел Франции, на манифестации против принятия пенсионной реформы по всей Франции вышли 149 тысяч человек, из них 21 тысяча — в Париже.

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В свою очередь, один из ведущих профсоюзов, CGT («Всеобщая конфедерация труда») озвучил более высокие показатели: 500 тысяч по всей стране, из них — 150 тысяч в Париже.

Сегодня во Франции был 38-й день протестов против пенсионной реформы и 5-я общенациональная забастовка.

6-ю общенациональную забастовку объединение профсоюзов предложило провести в четверг, 16 января.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп в своем письме к представителям профсоюзов предложил предварительно отозвать введение так называемого «возраста равновесия». Эта мера, согласно соцопросам, была самой непопулярной среди всех положений новой пенсионной реформы.

Один из двух главных профсоюзов, CFDT («Французская демократическая конфедерация труда»), поддержал это предложение, назвав его «важным шагом на пути к компромиссу».

В свою очередь CGT по-прежнему требует «полного отзыва» пенсионной реформы.