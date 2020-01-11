Пенсионная реформа: премьер Франции согласился отложить самую спорную меру

В субботу, 11 января, премьер-министр Франции Эдуар Филипп в своем письме к представителям профсоюзов предложил предварительно отозвать введение так называемого «возраста равновесия». Эта мера, согласно соцопросам, была самой непопулярной среди всех положений новой пенсионной реформы.

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«Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам

и не предрешать исход их работы в отношении

мер, которые необходимо принять для достижения „возраста равновесия“ в 2027 году, я готов в краткосрочной перспективе убрать из законопроекта эту меру…», — цитирует AFP послание премьер-министра Франции.

Тем не менее, премьер подчеркнул, что надеется, что мера будет принята после конференции по финансированию пенсионной системы, которая пройдет с участием правительства и профсоюзов в апреле. В таком случае «возраст равновесия» будет вписан в законопроект перед его вторым чтением в парламенте, подчеркнул Филипп.

«Возраст равновесия» — мера, согласно которой «полная» пенсия должна полагаться только в случае выхода на заслуженный отдых в 64 года (при том, что формально пенсионный возраст должен остаться прежним: 62 года). Тем не менее, противники этой меры называют ее фактическим увеличением пенсионного возраста. Против ее введения выступили все ведущие профсоюзы страны.

Сегодня, 11 января — во Франции 38-й день протестов против реформы. В разных городах страны проходят манифестации — это уже пятый день общенациональных забастовок с момента начала протестов, с 5 декабря.

В Париже отмечены многочисленные столкновения митингующих с полицией.