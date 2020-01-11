После скандала Папа Римский назначил в Париж нового посла

В субботу, 11 января, папа Римский Франциск назначил нового посла (нунция) Ватикана во Франции. Предыдущий нунций покинул свой пост после обвинений в «сексуальных домогательствах».

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Как сообщает AFP, новым апостольским нунцием во Франции стал 67-летний архиепископ Челестино Мильоре. В разные годы он был представителем Ватикана в Польше, России и Узбекистане. Ранее, с 2002 по 2010-й годы, Мильоре занимал пост Постоянного наблюдателя Святого Престола в ООН.

Предыдущий нунций Ватикана во Франции, 75-летний Луиджи Вентура ушел в отставку в декабре 2019 года, официально — по причине «достижения предельного возраста». Тем не менее, до этого, в июле, Ватикан лишил Вентуру дипломатического иммунитета, сделав возможным его юридическое преследование — первый подобный случай в современной истории Святого Престола.

Президент Макрон и Луиджи Вентура (справа). Обычно нунций Ватикана открывает своим выступлением традиционное обращение президента Франции к иностранным дипломатам. На фото: обращение 04.01.2018 ludovic MARIN / AFP

В январе 2019 года прокуратура Парижа начала в отношении Вентуры расследование по обвинению в «сексуальных домогательствах». Расследование было начато по заявлению мэрии Парижа после жалобы «молодого сотрудника». Позднее обвинения против нунция выдвинули еще трое мужчин.

Луиджи Вентура занимал пост папского нунция во Франции с 2009 года. Он отрицает выдвинутые против него обвинения.