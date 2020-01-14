Бастующие против пенсионной реформы во Франции заблокировали порты

Участники протеста против пенсионной реформы во Франции провели во вторник, 14 января, операцию «мертвые порты», заблокировав главные порты по всей стране. Акция прошла по призыву профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ).

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Как сообщает AFP, в Гавре, одном из крупнейших портов Франции, ни один корабль не смог ни выйти в море, ни зайти в порт.

В Сен-Назере докеры заблокировали все терминалы. Местный представитель ВКТ сообщил, что во вторник в порту бастуют 100% докеров.

В Марселе также были перекрыты все, за исключением одного, портовые терминалы. Единственный оставшийся открытым терминал позволил во вторник утром выход в море круизным лайнерам. Кроме того, бастующие докеры в Марселе заблокировали въезд в порт для грузовиков.

Французские федерации грузоперевозчиков выпустили общее коммюнике, в котором призвали власти способствовать «разблокировке портов» и принять «конкретные меры поддержки» в связи с убытками, которые они несут из-за забастовки.

Представители OTRE, организации, объединяющей предприятия малого и среднего бизнеса в сфере грузового транспорта, попросили о встрече с премьер-министром в связи с ситуацией. «Правительство не может бездействовать перед лицом саботирования портовой экономики вообще и грузового транспорта в частности», — заявили в организации.

Кроме того, во вторник противники пенсионной реформы перекрыли въезд на крупнейший в парижском регионе мусоросжигательный завод в Иври-сюр-Сен.

Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции с 5 декабря. В четверг, 9 января, в стране прошла четвертая по счету общенациональная акция протеста. В ней, по разным оценкам, приняли участие от 452 000 до 1,2 миллиона человек.