Во Франции 1200 врачей коллективно уволятся с административных должностей в знак протеста

Около 1200 французских врачей, работающих в государственных больницах, объявили о намерении коллективно уволиться с административных должностей, если министр здравоохранения Франции не начнет переговоры по поводу бюджета и зарплат для работников больниц. Об этом они заявили в открытом письме, опубликованном в понедельник, 13 января, в издании Libération.

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«Больничную систему необходимо реформировать, но невозможно провести большую реформу, не вкладывая средств», — подчеркивают авторы письма, среди которых более 600 заведующих отделениями разных больниц.

Французские врачи «глубоко разочарованы» срочным планом по реформированию больниц, представленным 20 ноября премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. По их подсчетам, больницам не хватает 600 млн евро вдобавок к 200 млн евро, выделенных властями в 2020 году. Врачи также требуют повышения зарплат и пересмотра системы финансирования и управления больницами.

«Мы отдаем себе отчет, что недостатки или ошибки прошлого нельзя исправить за два года, но действовать необходимо срочно. Ухудшение условий работы достигло такого уровня, что это ставит вопрос о качестве ухода и угрожает безопасности пациентов», — отмечается в этом обращении.

Libération называет акцию французских врачей «исторической». «Никогда еще врачи французских больниц не устраивали подобного противостояния с властями в знак протеста против ежедневных трудностей», — отмечает издание.

Акции протеста сотрудников французских больниц продолжаются в течение последних месяцев. «Это политический жест, объясняющий, что мы, врачи, больше не можем так продолжать, — цитирует Le Monde профессора Андре Гримальди, инициировавшего эту акцию. — Это последняя битва, один из последних патронов, оставшихся у госбольниц».