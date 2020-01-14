В Лионе начался суд над бывшим священником, признавшимся в сексуальном насилии над детьми

Во вторник, 14 января, в Лионе начался суд над бывшим священником Бернаром Прейна, признавшимся в многочисленных случаях сексуального насилия над детьми. Это громкое дело уже привело к приговору влиятельному кардиналу Филиппу Барбарену, которого признали виновным в сокрытии фактов педофилии в своей епархии.

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74-летнему Бернару Прейна вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних младше 15 лет в период с 1986 по 1990 годы. Были и свидетельства об изнасилованиях, однако по этим случаям истек срок давности. Гражданскими истцами в этом деле выступают десять жертв Прейна и пять ассоциаций. В общей сложности следствие установило 35 жертв (включая тех, по чьим случаям истек срок давности). Бывшему священнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Бернара Прейна возбудили в 2016 году, после того, как повзрослевшие скауты рассказали о сексуальном насилии с его стороны и даже изнасилованиях. Они объединились в ассоциацию «Освобожденное слово» (La parole libérée).

С 1971 по 1992 год Бернар Прейна заведовал католическим лагерем скаутов в окрестностях Лиона и водил детей в походы. Прихожане с любовью и доверием относились к молодому харизматичному священнику и с удовольствием передавали ему своих детей.

По данным французских журналистов-расследователей, некоторые родители скаутов были в курсе происходящего и обратились еще в 1978 году к приходскому священнику. Но это ни к чему не привело. Позже, в 1980 году, один из мальчиков рассказал матери о домогательствах со стороны священника. Бернар Прейна тогда все признал и извинялся перед женщиной.

В 1991 году Бернара Прейна перевели в деревню Нелиз недалеко от Лиона, где он продолжал сопровождать детей. Он менял приходы и несколько раз получал повышение. В 2011 году архиепископ Лионский Филипп Барбарен вверил ему руководство приходом в городе Кото, где Прейна создал лагерь для детей.

При этом кардиналу Барбарену было известно о прошлом Бернара Прейна. В одном из интервью он признался, что знал обо всем с 2007 года. В марте 2019 года Исправительный суд Лиона признал самого кардинала Барбарена виновным в сокрытии фактов педофилии и приговорил его к шести месяцам заключения условно.

Что касается самого Бернара Прейна, в 2019 году его лишили духовного сана. Он признал свою вину по большинству случаев и заявил, что раскаивается. Он также рассказывает, что прошел психотерапию в 1967–1968 годах и полностью прекратил насилие над детьми с 1991 года. Были свидетельства и об обратном, но они не были подтверждены следствием.

«В то время я не осознавал тяжесть этих действий. Я знал, что это было запрещено и неправильно, но не думал о последствиях моих действий для жертв», — сказал бывший священник в суде. «Это были жесты без насилия, жесты нежности, через которые я получал определенное удовольствие. Мне потребовалось время, чтобы понять, что это неправильно и достойно осуждения, учитывая возраст детей, — продолжил он. — Непросто было признать, что я педофил, и меня притягивают дети».

Он признал, что это происходило каждые выходные в течение более 20 лет с разными детьми — «по четыре-пять детей в неделю».

Процесс должен был начаться накануне, но был отложен из-за забастовки адвокатов против пенсионной реформы.