Население Франции превысило 67 миллионов

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) опубликовал ежегодные демографические оценки. Согласно этим данным, во Франции на 1 января 2020 г, проживало немногим более 67 миллионов человек, в том числе около 65 миллионов на територии метрополии. За год население Франции выросло на 0,3%, как и в 2018 и 2017 годах.

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В 2019 году в стране родилось 753 000 детей, что на 6000 меньше, чем в 2017. Рождаемость уменьшается уже на протяжении пяти лет, но темпы снижения показателей уменьшаются.

В 2019 году во Франции умерли 612 000 человек, что на 2000 больше, чем в 2018 году. Положительный прирост населения составил 141 000 человек, это самый низкий уровень со времен Второй мировой войны.

На 1 января 2019 года Франция занимала второе место в Европе по численности населения (после Германии с 83 миллионами жителей). Четверть населения Евросоюза проживает в четырех наиболее населенных странах: Германии, Франции, Великобритании и Италии. При этом наибольший рост населения вот уже три года наблюдается в Великобритании.

Суммарный коэффициент рождаемости во Франции равняется 1,87 ребенка на каждую женщину, он также ежегодно снижается, но темпы снижения постепенно замедляются. С 2006 по 2014 год на каждую женщину приходилось два ребенка.

Средний возраст женщины при рождении ребенка равнялся в 2018 году 30,7 годам. Этот показатель увеличивается на протяжении двадцати последних лет.

Согласно последним известным данным (на 2017 год), Франция по-прежнему сохраняет самый высокий коэффициент рождаемости в Европе. На втором месте — Швеция, за ней — Ирландия.

В прошлом году в стране было заключено 227 000 браков (из них 6000 гомосексуальных). Количество пар, заключающих брак, снизилось по сравнению с пятью предыдущими годами. В гетеросексуальных парах средний возраст женщин, вступающих в брак, — 36,1, мужчин — 43 года.

Одновременно растет число пар, заключающих Гражданский договор солидарности (ПАКС) — союз, представляющий промежуточную форму ответственности между сожительством и браком. В 2018 году таких пар было на 13 000 больше, чем в 2017 году.

Наконец, продолжительность жизни во Франции выросла до 85,6 лет для женщин (+0,3 года) и 79,7 лет для мужчин (+0,5 года). За десять последних лет этот показатель вырос на 2 года для мужчин и на 1,2 — для женщин.

Франция занимает первое место в Европе по показателю продолжительности жизни у женщин и второе — у мужчин. При этом население страны стареет, и старение увеличивается с 2010 года в связи с тем, что пожилого возраста начинают достигать послевоенные поколения. На 1 января 2020 года более чем каждый пятый житель Франции (20,5%) был старше 65 лет (12,8% в 1985 году).