В Париже задержали режиссера Кристофа Ружжиа

В Париже задержали и взяли под стражу кинорежиссера Кристофа Ружжиа, которого обвинила в домогательствах актриса Адель Энель. Об этом сообщило во вторник, 14 января, издание Mediapart. В прокуратуре Париже агентству AFP подтвердили информацию о задержании Ружжиа.

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26 ноября 31-летняя Энель подала иск против Ружжиа, который, по ее словам, в течение трех лет домогался к ней, когда она была подростком.

Домогательства, как рассказала актриса в интервью Mediapart, начались, когда ей было 12 лет и она снималась у Ружжиа в фильме «Дьяволы».

В начале ноября прокуратура Парижа начала предварительное расследование по этому делу.

Сам режиссер сначала отрицал все обвинения в домогательствах, позднее он направил в редакцию Mediapart письмо, в котором признал, что «совершил ошибку».

Кристоф Ружжиа, которому сейчас 54 года, известен не только своими фильмами, но и своей гражданской позицией. Он, например, был одним из активных участников кампании в поддержку Олега Сенцова во Франции.