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Во Франции начали расследование в отношении экс-кандидата в президенты

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Сеголен Руаяль, посол Франции по делам Арктики и Антарктики.
Сеголен Руаяль, посол Франции по делам Арктики и Антарктики. Charles Platiau/REUTERS
RFI

Национальная финансовая прокуратура начала предварительное расследование в отношении Сеголен Руаяль, посла Франции по делам Арктики и Антарктики. Госпожа Руаяль подозревается в использовании министерских средств в личных целях.

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Как сообщает AFP, речь идет, в частности, о возможном использовании госпожой Руаяль министерских средств для продвижения ее книги.

Сеголен Руаяль занимает пост посла Франции по делам Арктики и Антарктики с 2017 года.

Ранее, при президенте Франсуа Олланде, с которым у нее четверо общих детей и с которым она вместе пришла в политику в начале 80-х, госпожа Руаяль была министром экологии, устойчивого развития и энергетики.

В 2007 году Сеголен Руаяль вышла во второй тур президентских выборов, уступив в итоге с небольшим отставанием Николя Саркози.

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