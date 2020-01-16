Франция отправит на Ближний Восток авианосец «Шарль де Голль»

Франция отправит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток для оказания поддержки международной коалиции в борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон в ходе традиционного выступления начал года перед армией.

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Авианосец будет развернут с января по апрель 2020 года на Ближнем Востоке. По словам французского президента, «Шарль де Голль» будет в центре совместных операций при участии нескольких европейских стран, в том числе Германии, Испании, Португалии, Греции и Нидерландов.

В четверг министерство обороны Франции объявило о том, что примерно 200 французских солдат, дислоцированных в Багдаде в рамках операции «Шаммал», возобновили на этой неделе совместные с иракской армией учения, которые были приостановлены после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, в прошлом году французский авианосец отправился в Восточное Средиземноморье, где принимал участие в операциях по борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство». В 2016 году «Шарль де Голль» уже участвовал в операциях против ИГ, после чего в течение 18 месяцев оставался на военно-морской базе в Тулоне для ремонтных работ. В 2018 году единственный действующий авианосец Франции был снова передан ВМС.