В Лилле спецназ провел операцию против стрелявшего в полицейских

В Лилле в результате спецоперации задержан злоумышленник, стрелявший в полицию.

На севере Франции, в городе Лилле, в результате спецоперации задержан злоумышленник, открывший стрельбу по сотрудникам полиции. Один полицейский получил ранение.

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Инцидент произошел ночью в пятницу, 17 января. Как сообщает издание La Voix du Nord, полиция приехала на вызов около двух часов ночи после сообщения о стрельбе на окраине города. Стрельба велась с балкона жилого дома.

По данным francetvinfo, злоумышленник произвел в полицейских семь выстрелов из пистолета. Один сотрудник полиции был ранен в ногу.

«С учетом опасности» инцидента, полицейские вызвали на место сотрудников спецподразделения RAID, которые задержали злоумышленника около 3.30 утра, сообщил телеканал France 3.

По данным источника francetvinfo, задержанный, который «ранее был известен полиции», в момент задержания был пьян.