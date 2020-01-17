В Лилле спецназ провел операцию против стрелявшего в полицейских
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На севере Франции, в городе Лилле, в результате спецоперации задержан злоумышленник, открывший стрельбу по сотрудникам полиции. Один полицейский получил ранение.
Инцидент произошел ночью в пятницу, 17 января. Как сообщает издание La Voix du Nord, полиция приехала на вызов около двух часов ночи после сообщения о стрельбе на окраине города. Стрельба велась с балкона жилого дома.
По данным francetvinfo, злоумышленник произвел в полицейских семь выстрелов из пистолета. Один сотрудник полиции был ранен в ногу.
«С учетом опасности» инцидента, полицейские вызвали на место сотрудников спецподразделения RAID, которые задержали злоумышленника около 3.30 утра, сообщил телеканал France 3.
По данным источника francetvinfo, задержанный, который «ранее был известен полиции», в момент задержания был пьян.
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