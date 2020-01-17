Знаменитый ресторан Поля Бокюза под Лионом лишили одной из трех звезд Michelin

Гид Michelin лишил одной из трех звезд легендарный ресторан Поля Бокюза в деревне Коллонж-о-Мон-д’Ор под Лионом. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает AFP, называя эту новость «сенсационной». Ресторан патриарха французской гастрономии получил третью мишленовскую звезду в 1965 году и с тех пор ни разу ее не терял.

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Составители гида Michelin 2020 года, который должен выйти только 27 января, заявили, что «качество ресторана остается превосходным, но не дотягивает до уровня трех звезд».

Глава издательского департамента Michelin Гвендаль Пулленек (Gwendal Poullennec) в четверг приехал в Коллонж-о-Мон-д’Ор, чтобы объявить о принятом решении руководству ресторана.

«Несмотря на то, что мы потрясены решением инспекторов Michelin, есть одна вещь, которую мы ни за что не хотим потерять, это — дух месье Поля», — говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу семьей Бокюз.

Легендарный шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз умер два года назад, 20 января 2018 года, в возрасте 91 года. Его называют основоположником «новой кухни» («nouvelle cuisine»), в которой используется меньше жиров, чем в традиционной, и особое внимание уделяется свежести и качеству ингредиентов.

Как отмечает AFP, некоторые гастрономические критики еще до смерти Поля Бокюза говорили о том, что ресторан не заслуживает трех звезд. Однако решение Michelin вызвало полемику в сообществе экспертов.

Глава конкурса «Золотой Бокюз», который называют «гастрономическим Оскаром», Оливье Гинон выразил сожаление в связи с решением Michelin.

Шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомез заявил, что «вся работа, которую на протяжении долгих месяцев вела команда ресторана, не была оценена».

Французский кулинарный критик Перико Легасс назвал действия Michelin «непоправивыми». Как он отметил в интервью радиостанции RTL, тиражи бумажной версии гида падают, а потому издательство пытается таким образом сделать себе пиар.

«Здесь нет никакого пиара», — заверил в ответ Гвендаль Пулленек. По его словам, у издательского департамента Michelin дела идут как никогда лучше.