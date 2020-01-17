Лувр закрылся в результате забастовки

Бастующие перед входом в пирамиду Лувра. 17.01.2020 REUTERS/Gonzalo Fuentes

RFI

В Париже в пятницу, 17 января, бастующие против пенсионной реформы перекрыли вход в Лувр. В результате музей объявил о том, что будет закрыт до конца дня.

Реклама Читать далее Как сообщает Le Figaro, забастовщики, сотрудники музея, в 8.45 собрались в пирамиде Лувра, перекрыв вход. «Было физически невозможно попасть в музей», — объяснили в администрации Лувра свое решение объявить о закрытии до конца дня. Это первый случай с начала нынешней забастовки против пенсионной реформы, когда Лувр вынужден был закрыться из-за протестов. Непрерывные забастовки продолжаются по всей Франции уже 44-й день. Они начались 5 декабря. selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text selfpromo.newsletter.link.label selfpromo.app.text