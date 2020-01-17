Лувр закрылся в результате забастовки
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В Париже в пятницу, 17 января, бастующие против пенсионной реформы перекрыли вход в Лувр. В результате музей объявил о том, что будет закрыт до конца дня.
Как сообщает Le Figaro, забастовщики, сотрудники музея, в 8.45 собрались в пирамиде Лувра, перекрыв вход. «Было физически невозможно попасть в музей», — объяснили в администрации Лувра свое решение объявить о закрытии до конца дня.
Это первый случай с начала нынешней забастовки против пенсионной реформы, когда Лувр вынужден был закрыться из-за протестов.
Непрерывные забастовки продолжаются по всей Франции уже 44-й день. Они начались 5 декабря.
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