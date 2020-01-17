Марин Ле Пен объявила о намерении участвовать в президентской гонке в 2022 году

Глава французских крайне правых приняла решение участвовать в президентских выборах в 2022 году. Об этом Марин Ле Пен объявила 16 января в ходе пресс-конференции. По ее словам, она начинает «предварительную» президентскую кампанию с целью подготовки «большой смены» Эмманюэлю Макрону.

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«Мое решение обдумано и принято. Мой проект — это проект национального единства, проект, который сможет объединить всех французов, откуда бы они ни были, проект большой смены, чтобы поднять страну на ноги», — заявила Марин Ле Пен.

Официально кандидатуру Марин Ле Пен должна утвердить ее партия «Национальное объединение» (бывший Нацфронт) в ходе съезда 2021 года.

Как отмечает в интервью AFP французский политолог Паскаль Перрино, такое раннее объявление о намерении участвовать в президентской гонке связано с тем, что таким образом глава французских крайне правых хочет, во-первых, выделиться среди других кандидатов, а, во-вторых, извлечь выгоду из предстоящих муниципальных выборов.

В 2017 году Марин Ле Пен прошла во второй тур президентских выборов.