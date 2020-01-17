«Представьте, что за сценой лес»: забастовка лишила премьеру «Дяди Вани» смены декораций

По данным МВД, на акции протеста против пенсионной реформы во Франции вышли 186 тысяч человек

В Париже в четверг, 16 января, прошла французская премьера спектакля «Дядя Ваня» театра Наций в постановке режиссера Стефана Брауншвейга. Пьеса, постановка которой в театре Одеон была запланирована год назад, оказалась под угрозой срыва из-за забастовки: часть технического персонала не вышла на работу в знак протеста против пенсионной реформы. В итоге спектакль провели без смены декораций, которые режиссер Брауншвейг предложил зрителям представить самим.

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«Я уважаю право сотрудников театра на забастовку, — рассказал зрителям перед спектаклем Брауншвейг. — Однако из-за того, что технический персонал не вышел на работу, зрители не смогут увидеть спектакль во всех измерениях».

Режиссер извинился перед залом за то, что декорации во время пьесы не будут меняться и останутся в том же положении, в котором их установили во время генеральной репетиции накануне. Весь спектакль труппа из Москвы отыграла на фоне досок. Лес же, в котором находится усадьба, зрителям предложили «представить».

По словам француженки, которая видела полноценную версию спектакля в Москве, забастовка действительно помешала зрителям «полностью погрузиться» в постановку.

«Они сказали „See you tomorrow“ и не пришли»

«Я все понимаю, очень уважаю Конституцию Франции, где зафиксировано право на манифестации, — рассказал художественный руководитель театра Наций Евгений Миронов. — До той поры, пока это не ограничивает свободу других людей, например, меня как гостя».

«Почему ущемляют права других людей, которые не имеют отношения к социальной жизни Франции? Меня вчера это очень сильно покоробило. Мы накануне сделали прогон, прогон был сложный. Были техническая часть российская, техническая часть французская.

Все знали, что на следующий день будет манифестация. Нас предупредили, чтобы мы осторожней передвигались по городу, хотя ничего страшного я не заметил. Но часть технического персонала, которая должна была проводить вчерашний спектакль, нас не предупредила. Они сказали „See you tomorrow“, а утром, как оказалось, просто не пришли», — возмутился актер.

Евгений Миронов заявил, что не может представить себе, чтобы в России гастроли французских театров оказались под угрозой срыва из-за акций протеста. «А нам есть за что бастовать», — добавил он.

Протест против пенсионной реформы продолжается во Франции больше полутора месяцев. Из-за нее в театрах страны были отменены десятки постановок. В конце декабря парижские оперные театры оценили упущенную выгоду в восемь миллионов евро.