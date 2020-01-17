Прокуратура в Лионе запросила 8 лет тюрьмы для обвиняемого в педофилии экс-священника

Прокуратура в Лионе запросила 8 лет тюрьмы для обвиненного в педофилии экс-священника Бернара Прейна

Представительница гособвинения потребовала в пятницу, 17 января, приговорить «как минимум к восьми годам заключения» бывшего священника Бернара Прейна. Его обвиняют в многочисленных случаях сексуального насилия над мальчиками младше 15 лет.

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Это преступление — «шокирующее, серьезное и страшное» — «заслуживает сурового уголовного наказания, которое не должно быть сокращено в пользу возраста (обвиняемого)», — заявила в последний день процесса над Прейна прокурор Лиона Доминик Сов (Dominique Sauves).

Суд над 74-летним Бернаром Прейна начался во вторник, 14 января. Бывшему священнику вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних младше 15 лет. Были и свидетельства об изнасилованиях, однако по этим случаям истек срок давности.

Насильственные действия в отношении мальчиков в возрасте от 7 до 15 лет происходили c 1976 по 1991 год в церкви Сент-Фуа-Ле-Лион возле Лиона, а также в лагере для скаутов за пределами Франции, духовным наставником в котором был Бернар Прейна.

Гражданскими истцами в этом деле выступают десять жертв Прейна и пять ассоциаций. В общей сложности следствие установило 35 жертв (включая тех, по чьим случаям истек срок давности). Бывшему священнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе прений Бернар Прейна признал большинство вменяемых ему фактов, однако попытался минимизировать произошедшее. В среду священник рассказал в суде, что в детстве сам стал жертвой сексуального насилия. Истцы восприняли это заявление скептически, назвав экс-священника «лжецом».

Защита Прейна выразила сожаление, что суд над ним состоялся после выхода во Франции фильма Франсуа Озона «По воле божьей», посвященного этому делу, а также после процесса над кардиналом Барбареном, которого обвинили в намеренном сокрытии фактов сексуального насилия Прейна над детьми.

Приговор по делу Бернара Прейна будет вынесен 16 марта.