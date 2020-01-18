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Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатых людей мира

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Бизнесмен Бернар Арно
Бизнесмен Бернар Арно Reuters
RFI

Журнал Forbes признал французского бизнесмена Бернара Арно самым богатым человеком мира. Предприниматель, возглавляющий холдинг LVMH, сместил на вторую строчку рейтинга главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Арно оценили в 117 миллиардов долларов.

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Бернар Арно стал самым богатым человеком мира после того, как в пятницу акции LVMH подорожали на 0,7%. В результате состояние бизнесмена увеличилось почти на два миллиарда долларов. В ноябре оно оценивалось в 103 миллиарда.

70-летний Бернар Арно владеет рядом ведущих люксовых брендов, в том числе Louis Vuitton, Hennessy и Christian Dior. В ноябре Forbes назвал его «миллиардером, работающим 24 часа в сутки». «Его называют человеком, не принимающим слова нет и не желающим проигрывать», — писал журнал.

В список самых богатых людей, который обновляется в реальном времени, также входят основатель Microsoft Билл Гейтц, создатель Facebook Марк Цукенберг и инвестор Уоррен Баффетт.

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