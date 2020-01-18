В Париже подожгли ресторан La Rotonde. Макрон праздновал там победу в первом туре

Источники AFP в правоохранительных органах сообщают, что причиной пожара, вероятно, стал поджог

В Париже в ночь на субботу, 18 декабря, произошел пожар в ресторане La Rotonde, где Эмманюэль Макрон в 2017 году праздновал свою победу в первом туре выборов президента Франции. Как сообщили источники агентства France-Presse в правоохранительных органах, причиной возгорания, вероятно, стал поджог. В самом ресторане инцидент связали с продолжающимися протестами против Макрона.

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«Мы постоянно получаем угрозы, особенно во время акций протеста», — рассказал один из управляющих ресторана Серж Тафанэль. При этом он подчеркнул, что заведение не занимается политикой, хотя Эмманюэль Макрон и арендовал его в 2017 году.

9 января в ресторане уже пытались устроить пожар. Тогда пострадала часть стойки для устриц, установленной на улице. Огонь удалось потушить мгновенно.

Ресторан La Rotonde, расположенный недалеко от воказала Монпарнас, неоднократно оказывался на пути маршей против пенсионной реформы. Во время протестов его особо охраняет полиция.