Противники пенсионной реформы попытались сорвать Макрону поход в театр

На спектакль «Муха» в театр «Буф-дю-Нор» на севере Парижа, Эмманюэль и Брижит Макрон пришли как частные лица

Десятки демонстрантов попытались прорваться в парижский театр, где в пятницу вечером, 17 января, Эмманюэль Макрон с женой смотрели спектакль. Охрана на несколько минут эвакуировала президента из зала, но потом Макрон вернулся на свое место и досмотрел постановку до конца.

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Как уточнили в окружении президента, на спектакль «Муха» в театр «Буф-дю-Нор» на севере Парижа Эмманюэль и Брижит Макрон пришли как частные лица. В тот же вечер на спектакль пришел и журналист-активист Таха Бухавс, который и сообщил своим подписчикам в твиттере, что в зале находится президент, призвав их прийти к театру.

После того, как демонстрантам не удалось пройти в здание театра, они еще час скандировали перед входом лозунги, требуя отмены пенсионной реформы и отставки самого Макрона. Президент был эвакуирован службой безопасности, но через несколько минут вернулся на свое место и досмотрел спектакль, после чего покинул театр в сопровождении полицейского эскорта.

Сообщивший о присутствии Макрона в театре журналист-активист Таха Бухавс был задержан после спектакля. Как сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции, его задержали за «участие в противоправных действиях, связанных с насилием или разрушением». В своем твиттере Бухавс предложил закидать президента ботинками, однако, позже уточнил, что пошутил.

С осуждением демонстрантов выступила глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая также заявила, что прежде всего политика правительства приводит к росту социального напряжения. В свою очередь, представитель крайне левой партии «Непокорная Франция» Даниэль Обоно выступил с осуждением ареста гражданского журналиста.