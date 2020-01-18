Профсоюз призвал прекратить забастовку в парижском метро

Парижский метрополитен, сотрудники которого частично парализовали движение подземки полтора месяца назад в знак протеста против пенсионной реформы, может почти полностью заработать в понедельник, 20 января. Закончить забастовку на большинстве линий подземки призвал самый крупный профсоюз общественного транспорта Парижа и региона Иль-де-Франс l’Unsa-RATP. Его представители решили пересмотреть свою стратегию и выбрать другие формы протеста. Однако согласятся ли с такой позицией другие профсоюзы, неясно

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Как говорится в коммюнике профсоюза, бессрочная забастовка, объявленная l’Unsa-RATP, продолжится только на трех линиях метро.

«Многим требуется выдохнуть и „перезарядить батарейки“», — рассказал газете Le Parisien генеральный секретарь профсоюза l’Unsa-RATP Лоран Джебали. Во время акций протеста сотрудники метрополитена Парижа рассказывали Русской службе RFI, что не прекращали забастовку более 5 недель, не получат заработную плату за январь и, вероятно, не смогут оплатить арендную плату и другие счета в ближайшие месяцы.

Представители профсоюза l’Unsa-RATP в коммюнике отметили, что продолжат выступать изменений пенсионной системы. «Мы все еще настроены продолжить борьбу против несправедливой реформы», — говорится в обращении.

Лоран Джебали добавил, что в понедельник работа парижского метрополитена, вероятно, будет частично восстановлена. Однако последуют ли примеру l’Unsa-RATP другие профсоюзы, которые ранее призывали продолжить бессрочную забастовку, неизвестно.

Работа парижского общественного транспорта почти полностью остановилась 5 декабря в результате протестов против пенсионной реформы. Часть веток метро не ходила полностью, другие функционировали лишь в утренние и вечерние часы.