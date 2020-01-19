В Париже полицейский ударил по лицу протестующего, лежащего на земле в крови

Во время акции «желтых жилетов» в Париже полицейский несколько раз ударил по лицу протестующего, лежащего на земле. Как следует из видео, снятого очевидцами 18 января около Восточного вокзала, во время задержания сотрудник правоохранительных органов нанес как минимум два удара по активисту, который не оказывал сопротивления. Генеральная инспекция национальной полиции начала расследование инцидента.

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Как пишет газета Le Monde, на кадрах, снятых агентством AFPTV, протестующий лежит на земле в наручниках лицом вниз. Когда полицейский давит своей коленкой на руку манифестанта, тот кричит от боли.

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 870



Manifestant maîtrisé, au sol, puis frappé à terre.



Paris, secteur Gare de l’Est, #Acte62, 18 janvier 2020, vers 14h. Source: Pat Ricia sur https://t.co/MANxKPtEQE pic.twitter.com/bfGmG30h4t — David Dufresne (@davduf) January 18, 2020

На видео, распространенном в социальных сетях, можно рассмотреть, что по лицу протестующего в момент удара стекала кровь. Что именно стало причиной кровотечения, неясно, однако полиция сообщила о жестких столкновениях между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов на акции протеста 18 января. В результате 60 человек были задержаны.

Пресс-секретарь профсоюза полиции Alliance Станислас Годон в комментарии Franceinfo заявил, что видео было «вырвано из контекста». По его словам, протестующий «напал на правоохранителей со спины» и «кидал стеклянные бутылки», а в результате полицейские получили ранения.

Генеральная инспекция национальной полиции, которая занимается расследованиями правонарушений и преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, начала расследование инцидента на предмет «умышленных насильственных действий, совершенных представителем власти». В префектуре Парижа заявили, что «прольют свет на произошедшее».

Это уже не первый случай полицейского насилия, зафиксированный журналистами в 2020 году. В начале января во время акции протеста в протестующего почти в упор выстрелили резиновой пулей. Тогда в префектуре полиции видео также посчитали «вырванным из контекста».