В Париже прошла крупная манифестация против принятия закона о биоэтике

Несколько десятков тысяч человек вышли в воскресенье, 19 января, на манифестацию против принятия закона о биоэтике, дающем право на искусственное оплодотворение одиноким женщинам и лесбийским парам. Во вторник проект закона должен рассматривать Сенат. Нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, проголосовала за принятие закона в середине октября.

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Собравшиеся под лозунгом «Свобода, равенство, отцовство!» участники акции прошли от моста Альма до здания парижской оперы Гарнье. К манифестации протеста призвали около двадцати католических ассоциаций Франции, самая известная из которых – «La Manif pour tous», организовавшая в свое время многотысячные митинги против принятия закона об однополых браках. «Где папа? – Он в морозильнике», «Мама номер 1, мама номер 2, а где же равенство?», можно было прочитать на транспарантах.

Расширение права на использование вспомогательных репродуктивных технологий для лесбийских пар и одиноких женщин было одним из предвыборных обещаний президента Эмманюэля Макрона в 2017 году. Кроме этого, закон о биоэтике разрешает суррогатное материнство, запрещенное во Франции.

Прошлая акция протеста против закона о биоэтике, которая прошла 6 октября 2019, собрала, по данным полиции около 42 тыс. человек. Участники акции заявляли о 600 тыс. манифестантов, а СМИ насчитали 75 тыс.