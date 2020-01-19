Режиссер Сергей Лозница выступил в защиту парижского кинотеатра «Ключ»

Известный режиссер Сергей Лозница, который с 8 января по 8 марта 2020 года представляет полную ретроспективу своих фильмов в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду, выступил в поддержку парижского кинотеатра «Ключ».

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За сохранение последнего парижского кинотеатра, которым управляет независимая культурная ассоциация, вот уже несколько месяцев ведут борьбу активисты организации «Home cinéma» и коллектив жителей квартала «Laissez-nous la clef».

Сергей Лозница записал видеообращение к владельцам с просьбой внимательно отнестись к судьбе кинотеатра, показывающего авторские и независимые фильмы, подчеркнув, «что это очень важно». «Если мы начнем уничтожать такие маленькие ячейки культуры, мы превратимся в дикарей. Фильмы, которые показывают здесь, очень важно показывать», — сказал он.

Несмотря на активную поддержку кинематографистов и мэрии 5 округа Парижа, Социальный комитет Сберкассы Иль-де-Франс (CECEIDF), которому принадлежит кинотеатр, проголосовал за выдворение ассоциации «Home cinéma» и подал жалобу в суд.

Состоявшийся 19 декабря 2019 года суд принял решение удовлетворить жалобу Социального комитета, расценив «гражданскую оккупацию» кинотеатра как захват здания для использования в качестве бесплатного жилья.

«Режиссеры, киноактеры, французская Синематека, мэрия и СМИ считают нас кинематографистами, — говорят члены ассоциации „Home cinéma“. — Юстиция отнеслась к нам, как обычным бездомным скваттерам, хотя в кинотеатре нет ни жилых помещений, ни постелей, а те 3–5 человек, которые находятся в нем круглосуточно, лишь пытаются помешать закрытию кинотеатра».

Последний ассоциативный кинотеатр французской столицы по решению суда оказался вне закона и может быть закрыт в любое время. Судебный исполнитель уже предупредил активистов, что выдворение произойдет в течение ближайшего месяца.

Мэрия Парижа включила в свой бюджет на 2020 год 10 миллионов евро, предназначенных для спасения находящихся под угрозой исчезновения «ячеек культуры». «Кинотеатр „Ключ“ мог бы стать частью этой программы, — говорит Фредерик Хоквар, заместитель мэра Парижа. — Но владелец не идет ни на какие переговоры».

Это тем более удивительно, что Социальным комитетом Сберкассы Иль-де-Франс руководят два крупных профсоюза (SUD и CGT), от которых можно было бы ожидать проявления элементарной социальной этики.

В роли переговорщика с владельцами кинотеатра готов выступить Национальный центр кинематографии (CNC). Теперь с просьбой «принять правильное решение» к ним обратился Сергей Лозница, режиссер с мировым именем, лауреат премии за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» — второй по значимости программы Каннского кинофестиваля. Услышат ли его два французских профсоюза, активно ведущие «борьбу за права трудящихся», или будут продолжать руководствоваться исключительно коммерческой выгодой?