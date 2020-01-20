Кровать и душ в Елисейском — каждому: картинки с выставки «Сделано во Франции»

Кровать в Праздничном зале Елисейского дворца, где обычно проводятся пресс-конференции и торжественные приемы. На заднем плане — трактор в саду.

18 и 19 января Елисейский дворец впервые превратился в большой выставочный центр для продуктов и товаров, сделанных во Франции (фр. Fabriqué en France). Во дворе, где президент обычно встречает глав иностранных государств, стояли контейнеры с моторами, роботами и кабиной скоростного поезда, в саду — трактор, в Праздничном зале, где проходят пресс-конференции и большие званые обеды, стояли кровать, велосипед, душевая кабина…

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В салоне Помпадур выставили хирургического робота и искусственное сердце Carmat. Огромный Праздничный зал превратился в «универсальный магазин», где можно было найти большую часть из 120 продуктов и товаров, отобранных (из 1750 заявок) для выставки, которая так и называлась: «Fabriqué en France». Каждый из ста французских департаментов был представлен одним или двумя производителями.

Некоторые экспонаты выставки в Елисейском дворце. Vous connaissez la baguette, les camemberts et vins français. Mais savez-vous que, partout dans nos régions, des Français font perdurer nos savoir-faire et innovent ? 120 objets de #FabriquéEnFrance sont exposés à l’Élysée ce week-end. En voici quelques-uns. pic.twitter.com/uvVGinrX1f — Élysée (@Elysee) 18 janvier 2020

Для президента Макрона это была возможность одновременно и продемонстрировать поддержку тем, кто создает рабочие места во Франции, и в очередной раз заявить, что Елисейский дворец — «открытый дом» «всех француженок и французов, Республики, нации».

10 тысяч пригласительных билетов на выставку для всех желающих (стоявших затем в очередях на вход в субботу и воскресенье) были распространены через сайт Елисейского дворца еще до пятницы, 17 января.

В пятницу вечером можно было увидеть самого президента — правда, только участникам выставки. Президент, вместе с Брижит Макрон, сначала сделали коллективное фото с участниками, а потом, после выступления, устроили для них фуршет.

Эмманюэль и Брижит Макрон. Коллективное фото с участниками выставки Fabriqué en France. Yury SAFRONOV / RFI

Впрочем, даже без помощи президентских поваров, из экспонатов выставки вполне можно было бы создать приличный стол с выпивкой и закуской: из департамента Аверон привезли рокфор, из Альп Верхнего Прованса — пралине с миндалем, из Кальвадоса — бисквиты «мадлен», из Кот-д’Ор — бургундскую горчицу, из департамента Луара и Шер — консервированные корнишоны, из Гвианы доставили приправы, с Мартиники — «биологически чистый» ром, из Шаранты — выдержанный коньяк…

Но перед фуршетом, выступая в Праздничном зале на фоне причудливо составленного стенда (там был и шербурский зонтик, и собачий корм, и косметика, и деревянные игрушки, и плюшевый медведь, и детская кроватка, и кастрюля, и подушка..., а в углу стоял «умный», настраиваемый, энергосберегающий душ) президент говорил, что, собственно, ради того, чтобы эти и другие товары производились во Франции, он и проводит в стране преобразования.

Макрон выступает на фоне причудливо собранного стенда с «малогаборитными» товарами. Выставка Fabriqué en France. 17.01.2020 Michel Euler/Pool via REUTERS

«Все это опирается на реформы, проводимые в последние годы. Потому что нельзя призывать (бизнесменов) заниматься производством во Франции», если за этим не стоят привлекательные инвестиционные условия, привлекательный рынок труда, — подчеркнул Макрон и заверил: «Полгода назад, впервые за последние 12 лет, возобновился рост инвестиций и рабочих мест в промышленности… В течение двух последних лет (Франция) демонстрирует рекорды по инвестиционной привлекательности».

Мы впервые решили устроить в Елисейском дворце такую выставку, чтобы «ярко продемонстрировать» товары и продукты, которые произведены, «задуманы, созданы «на нашей территории», — сказал президент, подчеркнув, что, каждый француз, покупающий товары «Fabriqué en France», еще и заботится об окружающей среде: не только потому что многие изделия созданы с соблюдением строгих экологических норм, но и потому что сокращается путь доставки продукта к потребителю.

А пока только 36% из покупаемых во Франции товаров производятся в стране, подчеркнули в Елисейском дворце.

Выставка «Fabriqué en France» была первой в серии «инвестиционных» мероприятий, проводимых президентом Макроном. В понедельник, 20 января, президент поехал в Дюнкерк на открытие новых мощностей фармацевтического предприятия AstraZeneca, куда в ближайшие пять лет будет вложено 500 миллионов долларов инвестиций и где созданы 130 новых рабочих мест. Тем же вечером в Версале проводился саммит «Choose France!» с участием 220 крупных иностранных инвесторов. Во вторник, 21 января, Эмманюэль Макрон встретится в Елисейском дворце с представителями 500 французских предприятий среднего бизнеса.