Семь человек задержали на западе Франции по подозрению в подготовке теракта

Семь человек задержаны на западе Франции по подозрению в подготовке теракта.

Семь человек были задержаны в понедельник, 20 января, в Бресте и в департаменте Финистер в Бретани по подозрению в подготовке теракта. Среди задержанных — 16-летний подросток. Об этом во вторник, 21 января, сообщает AFP со ссылкой на полицейский источник.

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Как отметил собеседник агентства, один из задержанных уже был приговорен в 2018 году по статье «оправдание терроризма». Как уточняет местное издание Le Télégramme, речь идет о человеке по имени Вахид Б. Он — владелец халяльной мясной лавки.

Спецслужбам мужчина был известен с 2014 года — после того, как его вместе с женой и детьми заметили на сербо-болгарской границе, откуда он пытался добраться до Турции, чтобы затем отправиться в Сирию. Вахид Б. был задержан турецкими властями, которые выслали его обратно во Францию.

На следующий день после терактов 13 ноября 2015 года в Париже Вахида Б. задержали, потому что он радовался произошедшему и изображал выстрелы в сторону полицейских. Его приговорили к трем месяцам условно.

Во время обыска в доме у мужчины были найдены 15 тысяч евро наличными, а также кадры исламистской пропаганды на флеш-карте.

Некоторые из задержанных находятся в так называемом «списке S» — полицейской базе данных, куда заносят людей, представляющих потенциальную угрозу безопасности государства.

Кроме того, как сообщает francetvinfo, трое из задержанных находились под полицейским наблюдением в связи с подозрением в их причастности к радикальному исламу.

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