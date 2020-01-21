Франция стала чаще высылать иностранцев

Во вторник, 21 января, министерство внутренних дел Франции опубликовало годовую статистику миграции. Согласно отчету, за 2019 год число просителей убежища выросло на 7%, в то время как из страны выслали на 19% больше «отказников» и нелегалов.

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В 2019 году в миграционные служюы Франции было подано 132 614 просьб о предоставлении убежища. Это на 7,3% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, общая тенденция роста числа просителей убежища продолжилась: в 2018 году число прошений выросло на 22% по сравнению с 2017.

В то время как общее число приезжающих в Европу мигрантов снижается, французское МВД объясняет причины роста впоказателей следующим образом: Франция является «вторичным пунктом назначения», так как сюда приезжают нелегалы, получившие отказ в предоставлении убежища в других европейских странах.

Как и в 2018, больше всего в 2019 году было подано заявок на убежище от выходцев из Афганистана (9163) и Гвинеи (6027). На третьей и четвертой позиции, как и в позапрошлом году – выходцы из Грузии (5780) и Албании (5599). Так как обе эти страны считаются «безопасными», поток грузинских и албанских мигрантов в МВД назвали «аномалией». «Мы занимаем первое место среди европейских стран по количеству просителей убежища этих двух национальностей», – говорится в отчете МВД Франции.

Что касается выданных разрешений на убежище во Франции, то в 2019 году их количество выросло на 9,5% (36512 заявок получили положительный ответ). В то же время, число выдворенных из страны нелегалов выросло на 19% (в 2019 году было выслано 23746 человек).

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