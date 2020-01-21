Франция усилила санитарные меры в связи c распространением коронавируса в Китае

Врачи одной из больниц в Ухане, где находятся пациенты, заразившиеся новым вирусом.

Франция приняла специальные санитарные меры в связи с распространением в Азии нового коронавируса, поражающего дыхательные пути. Об этом сообщила во вторник, 21 января, министр здравоохранения страны Аньес Бюзен в эфире радиостанции Europe 1. За последние три дня случаи заражения вирусом были зафиксированы в трех новых странах — Таиланде, Японии и Южной Корее.

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Как пишет издание Le Parisien, в связи с распространением в Китае нового коронавируса во Франции усилен санитарный контроль. Начиная с прошлой пятницы все врачи страны должны направлять на анализы людей, «страдающих от острой респираторной инфекции и побывавших в течение последних двух недель в китайском городе Ухань или находившихся в близком контакте с заразившимся человеком из этого города».

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен в эфире радиостанции Europe 1 заявила, что французские аэропорты получили специальные рекомендации в связи с распространением вируса.

«Пассажиры, прибывающие из Китая, получают информацию о том, что они должны делать, если у них повысится температура. Мы просим их не ехать в больницу и не идти к врачу, а звонить в службу скорой помощи по номеру 15», — сказала министр.

По ее словам, в 12 французских аэропортах ежедневно приземляются около 100 рейсов из Китая.

Несколько дней назад власти США приняли решение измерять температуру у пассажиров, прибывающих из Уханя в аэропорты Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Во Франции подобное распоряжение пока не было отдано.

В Китае число погибших от вируса выросло до шести. При этом во вторник в стране зафиксировали 77 новых случаев заболевания. Таким образом общее число заболевших составляет чуть меньше 300, сообщает AFP. Власти страны опасаются, что эпидемия может распространиться еще шире.

При этом, как сообщала Русская служба BBC со ссылкой на исследование Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, число заразившихся вирусом приближается к 1700.

В среду, 22 января, Всемирная организация здравоохранения проведет заседание чрезвычайного комитета, чтобы определить, является ли вспышка коронавируса «чрезвычайной ситуацией международного значения».

Первый случай заболевания был зарегистрирован в Ухане в декабре. Первоначально его приняли за пневмонию, но позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом типа SARS.

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